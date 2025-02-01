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В МВД рассказали, как получить паспорт гражданина России, не выходя из дома - РИА Новости, 01.02.2025
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02:54 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/mvd-1996743452.html
В МВД рассказали, как получить паспорт гражданина России, не выходя из дома
В МВД рассказали, как получить паспорт гражданина России, не выходя из дома - РИА Новости, 01.02.2025
В МВД рассказали, как получить паспорт гражданина России, не выходя из дома
Процедура вручения паспорта гражданина Российской Федерации может проходить дома у заявителя, если он по состоянию здоровья сам не может его получить в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T02:54:00+03:00
2025-02-01T02:54:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Процедура вручения паспорта гражданина Российской Федерации может проходить дома у заявителя, если он по состоянию здоровья сам не может его получить в территориальном органе МВД, для этого требуется только оплатить госпошлину за документ, говорится в материалах министерства, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В случае, если для получения паспорта гражданина Российской Федерации заявитель по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно посетить подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, данная услуга будет предоставлена ему по месту его фактического нахождения - сотрудник сам придет к заявителю", - говорится в материалах ведомства. Отмечается, что для этого родственники или законные представители гражданина должны обратиться с заявлением в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД. При себе им необходимо иметь медицинское заключение, подтверждающее невозможность личной явки заявителя. "Услуга бесплатная, нужно только оплатить госпошлину за оформление паспорта гражданина Российской Федерации", - резюмирует МВД России.
https://ria.ru/20250127/pasport-1877254878.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, как получить паспорт гражданина России, не выходя из дома

МВД: паспорт выдадут дома, если заявитель не может явиться по состоянию здоровья

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и конституция
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Процедура вручения паспорта гражданина Российской Федерации может проходить дома у заявителя, если он по состоянию здоровья сам не может его получить в территориальном органе МВД, для этого требуется только оплатить госпошлину за документ, говорится в материалах министерства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В случае, если для получения паспорта гражданина Российской Федерации заявитель по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно посетить подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, данная услуга будет предоставлена ему по месту его фактического нахождения - сотрудник сам придет к заявителю", - говорится в материалах ведомства.
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Отмечается, что для этого родственники или законные представители гражданина должны обратиться с заявлением в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД. При себе им необходимо иметь медицинское заключение, подтверждающее невозможность личной явки заявителя.
"Услуга бесплатная, нужно только оплатить госпошлину за оформление паспорта гражданина Российской Федерации", - резюмирует МВД России.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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