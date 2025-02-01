В МВД рассказали, как получить паспорт гражданина России, не выходя из дома
МВД: паспорт выдадут дома, если заявитель не может явиться по состоянию здоровья
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и конституция
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Процедура вручения паспорта гражданина Российской Федерации может проходить дома у заявителя, если он по состоянию здоровья сам не может его получить в территориальном органе МВД, для этого требуется только оплатить госпошлину за документ, говорится в материалах министерства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В случае, если для получения паспорта гражданина Российской Федерации заявитель по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно посетить подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, данная услуга будет предоставлена ему по месту его фактического нахождения - сотрудник сам придет к заявителю", - говорится в материалах ведомства.
Замена паспорта 2025: причины, необходимые документы, сроки
27 января, 11:50
Отмечается, что для этого родственники или законные представители гражданина должны обратиться с заявлением в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД. При себе им необходимо иметь медицинское заключение, подтверждающее невозможность личной явки заявителя.
"Услуга бесплатная, нужно только оплатить госпошлину за оформление паспорта гражданина Российской Федерации", - резюмирует МВД России.
МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР
21 января, 02:47