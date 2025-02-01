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Мурашко рассказал о прорывных результатах в онкологии - РИА Новости, 01.02.2025
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18:14 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/murashko-1996817402.html
Мурашко рассказал о прорывных результатах в онкологии
Мурашко рассказал о прорывных результатах в онкологии - РИА Новости, 01.02.2025
Мурашко рассказал о прорывных результатах в онкологии
За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии, так, одногодичная летальность больных снизилась на РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:14:00+03:00
2025-02-01T18:14:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
онкология
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии, так, одногодичная летальность больных снизилась на 22%, а пятилетняя выживаемость выросла более чем на 10%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "За время реализации национального проекта "Здравоохранение" в нашей стране удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные изменения в области оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями", - обратился Мурашко к участникам церемонии вручения премии "Будем жить". Он уточнил, что до 61% вырос показатель выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, на 22% снизилась одногодичная летальность онкобольных, а пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 10%. По словам министра, в субъектах Российской Федерации создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, завершена модернизация материально-технической базы 221 регионального и 69 федеральных медицинских центров, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями. Кроме того, ведено в эксплуатацию более 16,5 тысячи единиц нового медицинского оборудования, в том числе более 1,1 тысячи единиц "тяжёлого", отметил Мурашко. Построены также 17 объектов онкологического профиля нового поколения, добавил он.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, онкология
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Онкология
Мурашко рассказал о прорывных результатах в онкологии

Мурашко: нацпроект "Здравоохранение" обеспечил прорывные результаты в онкологии

© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Fotolia / Spectral-Design
3D изображение раковой клетки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии, так, одногодичная летальность больных снизилась на 22%, а пятилетняя выживаемость выросла более чем на 10%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"За время реализации национального проекта "Здравоохранение" в нашей стране удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные изменения в области оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями", - обратился Мурашко к участникам церемонии вручения премии "Будем жить".
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Он уточнил, что до 61% вырос показатель выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, на 22% снизилась одногодичная летальность онкобольных, а пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 10%.
По словам министра, в субъектах Российской Федерации создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, завершена модернизация материально-технической базы 221 регионального и 69 федеральных медицинских центров, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Кроме того, ведено в эксплуатацию более 16,5 тысячи единиц нового медицинского оборудования, в том числе более 1,1 тысячи единиц "тяжёлого", отметил Мурашко. Построены также 17 объектов онкологического профиля нового поколения, добавил он.
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