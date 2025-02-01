https://ria.ru/20250201/murashko-1996817402.html

Мурашко рассказал о прорывных результатах в онкологии

Мурашко рассказал о прорывных результатах в онкологии - РИА Новости, 01.02.2025

Мурашко рассказал о прорывных результатах в онкологии

За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии, так, одногодичная летальность больных снизилась на РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:14:00+03:00

2025-02-01T18:14:00+03:00

2025-02-01T18:14:00+03:00

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онкология

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии, так, одногодичная летальность больных снизилась на 22%, а пятилетняя выживаемость выросла более чем на 10%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "За время реализации национального проекта "Здравоохранение" в нашей стране удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные изменения в области оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями", - обратился Мурашко к участникам церемонии вручения премии "Будем жить". Он уточнил, что до 61% вырос показатель выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, на 22% снизилась одногодичная летальность онкобольных, а пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 10%. По словам министра, в субъектах Российской Федерации создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, завершена модернизация материально-технической базы 221 регионального и 69 федеральных медицинских центров, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями. Кроме того, ведено в эксплуатацию более 16,5 тысячи единиц нового медицинского оборудования, в том числе более 1,1 тысячи единиц "тяжёлого", отметил Мурашко. Построены также 17 объектов онкологического профиля нового поколения, добавил он.

https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html

https://ria.ru/20250106/karpin-1992690523.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, онкология