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Орбиту МКС подняли на 3,2 километра
Орбиту МКС подняли на 3,2 километра - РИА Новости, 01.02.2025
Орбиту МКС подняли на 3,2 километра
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту МКС на 3,2 километра перед полетом пилотируемого "Союза МС-27", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:53:00+03:00
2025-02-01T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту МКС на 3,2 километра перед полетом пилотируемого "Союза МС-27", сообщил "Роскосмос". "Сегодня в 11.58 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 1227,2 секунды, выдав импульс величиной 1,82 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 километра и составила 417,23 километра над поверхностью Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что коррекция была выполнена для "формирования баллистических условий" перед посадкой пилотируемого корабля "Союза МС-26", сейчас пристыкованного к станции, и стартом следующего "Союза МС-27".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Орбиту МКС подняли на 3,2 километра
Орбиту МКС подняли на 3,2 километра перед полетом корабля "Союз МС-27"