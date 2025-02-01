https://ria.ru/20250201/ms-28-1996791036.html

Орбиту МКС подняли на 3,2 километра

Орбиту МКС подняли на 3,2 километра - РИА Новости, 01.02.2025

Орбиту МКС подняли на 3,2 километра

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту МКС на 3,2 километра перед полетом пилотируемого "Союза МС-27", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:53:00+03:00

2025-02-01T14:53:00+03:00

2025-02-01T14:53:00+03:00

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту МКС на 3,2 километра перед полетом пилотируемого "Союза МС-27", сообщил "Роскосмос". "Сегодня в 11.58 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 1227,2 секунды, выдав импульс величиной 1,82 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 километра и составила 417,23 километра над поверхностью Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что коррекция была выполнена для "формирования баллистических условий" перед посадкой пилотируемого корабля "Союза МС-26", сейчас пристыкованного к станции, и стартом следующего "Союза МС-27".

https://ria.ru/20240817/monitor-1966734010.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)