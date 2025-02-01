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Орбиту МКС подняли на 3,2 километра - РИА Новости, 01.02.2025
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14:53 01.02.2025
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Орбиту МКС подняли на 3,2 километра
Орбиту МКС подняли на 3,2 километра - РИА Новости, 01.02.2025
Орбиту МКС подняли на 3,2 километра
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту МКС на 3,2 километра перед полетом пилотируемого "Союза МС-27", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 01.02.2025
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту МКС на 3,2 километра перед полетом пилотируемого "Союза МС-27", сообщил "Роскосмос". "Сегодня в 11.58 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 1227,2 секунды, выдав импульс величиной 1,82 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 километра и составила 417,23 километра над поверхностью Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что коррекция была выполнена для "формирования баллистических условий" перед посадкой пилотируемого корабля "Союза МС-26", сейчас пристыкованного к станции, и стартом следующего "Союза МС-27".
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Орбиту МКС подняли на 3,2 километра

Орбиту МКС подняли на 3,2 километра перед полетом корабля "Союз МС-27"

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28" поднял орбиту МКС на 3,2 километра перед полетом пилотируемого "Союза МС-27", сообщил "Роскосмос".
"Сегодня в 11.58 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 1227,2 секунды, выдав импульс величиной 1,82 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 километра и составила 417,23 километра над поверхностью Земли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коррекция была выполнена для "формирования баллистических условий" перед посадкой пилотируемого корабля "Союза МС-26", сейчас пристыкованного к станции, и стартом следующего "Союза МС-27".
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