В Москве прошел показ фильма об СВО "Свои. Баллада о войне"
В московском "Октябре" прошел закрытый показ фильма "Свои. Баллада о войне"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне специальной военной операции
Военнослужащий в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закрытый показ фильма, основанный на реальных событиях в зоне специальной военной операции, "Свои. Баллада о войне" состоялся в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
"Фильм о войне, о тех событиях, которые происходили, а не о том, о чем придумал, о моих друзьях, которые погибли, которые живут и продолжают воевать", - рассказал РИА Новости режиссер, сценарист фильма Артем Артемов.
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Точная дата выхода в широкий показ пока не объявлена, известно, что премьера состоится в этом году, ожидается что картина будет показана не только на российских экранах, но и за рубежом.
Артемов в данный момент принимает участие в спецоперации в качестве командира в одном из добровольческих подразделений БАРС Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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