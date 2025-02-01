https://ria.ru/20250201/moskva-1996835947.html
В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина
В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина - РИА Новости, 01.02.2025
В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина
Мужчина погиб на Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех транспортных средств, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:36:00+03:00
2025-02-01T21:36:00+03:00
2025-02-01T21:36:00+03:00
происшествия
авто
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчина погиб на Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех транспортных средств, сообщает столичная прокуратура. "На Можайском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автомобиля такси. В результате дорожной аварии погиб пассажир такси - мужчина 1996 года рождения", - отмечается в сообщении столичной прокуратуры в канале. Ведомство добавляет, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
https://ria.ru/20250104/moskva-1992507663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина
На Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех машин погиб мужчина