https://ria.ru/20250201/moskva-1996835947.html

В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина

В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина - РИА Новости, 01.02.2025

В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина

Мужчина погиб на Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех транспортных средств, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T21:36:00+03:00

2025-02-01T21:36:00+03:00

2025-02-01T21:36:00+03:00

происшествия

авто

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчина погиб на Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех транспортных средств, сообщает столичная прокуратура. "На Можайском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автомобиля такси. В результате дорожной аварии погиб пассажир такси - мужчина 1996 года рождения", - отмечается в сообщении столичной прокуратуры в канале. Ведомство добавляет, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20250104/moskva-1992507663.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, прокуратура г. москвы