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В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина - РИА Новости, 01.02.2025
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21:36 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/moskva-1996835947.html
В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина
В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина - РИА Новости, 01.02.2025
В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина
Мужчина погиб на Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех транспортных средств, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:36:00+03:00
2025-02-01T21:36:00+03:00
происшествия
авто
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчина погиб на Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех транспортных средств, сообщает столичная прокуратура. "На Можайском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автомобиля такси. В результате дорожной аварии погиб пассажир такси - мужчина 1996 года рождения", - отмечается в сообщении столичной прокуратуры в канале. Ведомство добавляет, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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происшествия, авто, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина

На Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех машин погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мужчина погиб на Можайском шоссе в Москве в результате столкновения трех транспортных средств, сообщает столичная прокуратура.
«
"На Можайском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автомобиля такси. В результате дорожной аварии погиб пассажир такси - мужчина 1996 года рождения", - отмечается в сообщении столичной прокуратуры в канале.
Ведомство добавляет, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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