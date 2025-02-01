https://ria.ru/20250201/moskva-1996779315.html

На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт

На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт - РИА Новости, 01.02.2025

На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный" на юго-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T13:07:00+03:00

2025-02-01T13:07:00+03:00

2025-02-01T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный" на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Завершили ремонт газорегуляторного пункта "Радиоцентр-Красный", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Южное Бутово", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот газорегуляторный пункт был введен в эксплуатацию еще в прошлом веке, в связи с длительной работой газового оборудования было принято решение о его модернизации. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 590 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, проведена реконструкция подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20250121/petrbiryukov-1994884543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, мосгаз