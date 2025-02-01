https://ria.ru/20250201/moldaviya-1996794825.html

Посольство России в Молдавии раскритиковало школьный учебник истории

Посольство России в Молдавии раскритиковало школьный учебник истории - РИА Новости, 01.02.2025

Посольство России в Молдавии раскритиковало школьный учебник истории

Посольство России в Молдавии выразило обеспокоенность содержанием нового молдавского школьного учебника "История румын", авторы которого, согласно заявлению... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:22:00+03:00

2025-02-01T15:22:00+03:00

2025-02-01T16:04:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Посольство России в Молдавии выразило обеспокоенность содержанием нового молдавского школьного учебника "История румын", авторы которого, согласно заявлению диппредставительства, пытаются оправдать преступления румынских пособников нацизма в период Второй мировой войны.Ранее общественность республики выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Глава минобразования Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, отметив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур."Посольство Российской Федерации в Республике Молдова приняло к сведению комментарий министра образования и исследований Перчуна относительно возмутившего местную общественность нового учебника для старшей школы по предмету "История румын". Однако заявление молдавской стороны не сняло обеспокоенности по поводу явных попыток на страницах данного учебного издания оправдать преступления румынских приспешников нацизма. Авторы учебника предлагают учащимся выдержки из сомнительных исторических сочинений ревизионистской направленности, представляя годы фашистской тирании Иона Антонеску как просто "противоречивый период", - указывается в заявлении посольства, распространенном для СМИ.Российские дипломаты отмечают, что главы учебника, посвященные румынской оккупации Бессарабии, Северной Буковины и Приднестровья в 1941-1944 годах, почти полностью состоят из хвалебных реляций о достижениях румынской администрации, при этом замалчиваются факты массовых убийств евреев, цыган, молдаван и русских.В посольстве заявили, что публикация учебника с "пронацистскими инсинуациями" отражает "общую тенденцию усиления исторического ревизионизма в Молдавии". В подтверждение этого приводится недавнее голосование молдавской делегации в Генеральной Ассамблее ООН против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма."Констатируем, что издание учебника, содержащего пронацистские инсинуации, не является единичным случаем надругательства над исторической правдой, а вписывается в общую тенденцию по усилению в Молдавии исторического ревизионизма. О том же свидетельствует голосование молдавской делегации в Генеральной Ассамблее ООН против инициированной Россией резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Исчерпывающие сведения о попытках оправдания нацистских преступлений содержатся в ежегодном докладе МИД России", - отмечается в заявлении диппредставительства.Российская сторона придерживаются твёрдой позиции, согласно которой приспешники нацизма представляют собой абсолютное и тотальное зло, осужденное в том числе Нюрнбергским трибуналом, их преступления не имеют срока давности, права на оправдание или прощение, подчеркнули в посольстве."Противодействие возрождению человеконенавистнических идеологий, утверждающих превосходство одной нации над другой, является приоритетом нашей государственной политики", - говорится в заявлении.В Молдавии нет предмета "История Молдовы", в учебных заведениях преподают "Историю румын"После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.

https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991251759.html

https://ria.ru/20250127/natsizm-1995789082.html

https://ria.ru/20241218/natsizm-1989990139.html

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в мире, молдавия, россия, германия, майя санду, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вторая мировая война (1939-1945)