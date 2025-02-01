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В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны - РИА Новости, 01.02.2025
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23:31 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/moldavija-1996844561.html
В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны
В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны - РИА Новости, 01.02.2025
В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны
Правительство Молдавии ведет переговоры со Всемирным банком о принятии мер ускорения строительства и ввода в эксплуатацию высоковольтной ЛЭП на юге республики,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:31:00+03:00
2025-02-01T23:31:00+03:00
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майя санду
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии ведет переговоры со Всемирным банком о принятии мер ускорения строительства и ввода в эксплуатацию высоковольтной ЛЭП на юге республики, заявила в субботу молдавский президент Майя Санду. Строительство ЛЭП Вулканешты - Кишинев началось весной прошлого года и направлено на интеграцию энергетической системы Молдавии с Румынией. Проект реализуется при финансовой поддержке западных организаций, включая Всемирный банк, и планируется к завершению к концу 2025 года. "Правительство ведет переговоры с основным финансирующим органом – Всемирным банком – о возможных мерах, которые позволили бы ускорить ввод в эксплуатацию этой высоковольтной линии. По плану работы должны завершиться к концу года, но рассматриваются варианты сокращения сроков", - сказала Санду в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя. На фоне энергетического кризиса Молдавия закупает недостающий объем электроэнергии в Румынии, при этом транзит осуществляется через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье. Ранее Кишинев приобретал электроэнергию у этой станции в обмен на поставки российского газа в регион. Однако после прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". В январе текущего года в Приднестровье возникли острые проблемы с подачей тепла и электроэнергии из-за прекращения поставок российского газа. В субботу комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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жкх, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, всемирный банк, газпром, евросоюз
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Румыния, Майя Санду, Всемирный банк, Газпром, Евросоюз
В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны

Санду: власти Молдавии ведут переговоры со Всемирным банком о строительстве ЛЭП

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии ведет переговоры со Всемирным банком о принятии мер ускорения строительства и ввода в эксплуатацию высоковольтной ЛЭП на юге республики, заявила в субботу молдавский президент Майя Санду.
Строительство ЛЭП Вулканешты - Кишинев началось весной прошлого года и направлено на интеграцию энергетической системы Молдавии с Румынией. Проект реализуется при финансовой поддержке западных организаций, включая Всемирный банк, и планируется к завершению к концу 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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28 апреля 2024, 08:00
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"Правительство ведет переговоры с основным финансирующим органом – Всемирным банком – о возможных мерах, которые позволили бы ускорить ввод в эксплуатацию этой высоковольтной линии. По плану работы должны завершиться к концу года, но рассматриваются варианты сокращения сроков", - сказала Санду в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя.
На фоне энергетического кризиса Молдавия закупает недостающий объем электроэнергии в Румынии, при этом транзит осуществляется через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье. Ранее Кишинев приобретал электроэнергию у этой станции в обмен на поставки российского газа в регион.
Однако после прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". В январе текущего года в Приднестровье возникли острые проблемы с подачей тепла и электроэнергии из-за прекращения поставок российского газа.
В субботу комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля.
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В Молдавии запросили подключение к энергосистеме двух сел в Приднестровье
13 января, 16:41
 
ЖКХМолдавияКишиневРумынияМайя СандуВсемирный банкГазпромЕвросоюз
 
 
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