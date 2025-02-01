В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны
Санду: власти Молдавии ведут переговоры со Всемирным банком о строительстве ЛЭП
© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии ведет переговоры со Всемирным банком о принятии мер ускорения строительства и ввода в эксплуатацию высоковольтной ЛЭП на юге республики, заявила в субботу молдавский президент Майя Санду.
Строительство ЛЭП Вулканешты - Кишинев началось весной прошлого года и направлено на интеграцию энергетической системы Молдавии с Румынией. Проект реализуется при финансовой поддержке западных организаций, включая Всемирный банк, и планируется к завершению к концу 2025 года.
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"Правительство ведет переговоры с основным финансирующим органом – Всемирным банком – о возможных мерах, которые позволили бы ускорить ввод в эксплуатацию этой высоковольтной линии. По плану работы должны завершиться к концу года, но рассматриваются варианты сокращения сроков", - сказала Санду в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя.
На фоне энергетического кризиса Молдавия закупает недостающий объем электроэнергии в Румынии, при этом транзит осуществляется через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье. Ранее Кишинев приобретал электроэнергию у этой станции в обмен на поставки российского газа в регион.
Однако после прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". В январе текущего года в Приднестровье возникли острые проблемы с подачей тепла и электроэнергии из-за прекращения поставок российского газа.
В субботу комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля.