https://ria.ru/20250201/moldavija-1996844561.html

В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны

В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны - РИА Новости, 01.02.2025

В Молдавии хотят ускорить ввод высоковольтной ЛЭП на юге страны

Правительство Молдавии ведет переговоры со Всемирным банком о принятии мер ускорения строительства и ввода в эксплуатацию высоковольтной ЛЭП на юге республики,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:31:00+03:00

2025-02-01T23:31:00+03:00

2025-02-01T23:31:00+03:00

жкх

молдавия

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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии ведет переговоры со Всемирным банком о принятии мер ускорения строительства и ввода в эксплуатацию высоковольтной ЛЭП на юге республики, заявила в субботу молдавский президент Майя Санду. Строительство ЛЭП Вулканешты - Кишинев началось весной прошлого года и направлено на интеграцию энергетической системы Молдавии с Румынией. Проект реализуется при финансовой поддержке западных организаций, включая Всемирный банк, и планируется к завершению к концу 2025 года. "Правительство ведет переговоры с основным финансирующим органом – Всемирным банком – о возможных мерах, которые позволили бы ускорить ввод в эксплуатацию этой высоковольтной линии. По плану работы должны завершиться к концу года, но рассматриваются варианты сокращения сроков", - сказала Санду в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя. На фоне энергетического кризиса Молдавия закупает недостающий объем электроэнергии в Румынии, при этом транзит осуществляется через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье. Ранее Кишинев приобретал электроэнергию у этой станции в обмен на поставки российского газа в регион. Однако после прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". В январе текущего года в Приднестровье возникли острые проблемы с подачей тепла и электроэнергии из-за прекращения поставок российского газа. В субботу комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993504214.html

молдавия

кишинев

румыния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, всемирный банк, газпром, евросоюз