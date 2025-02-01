В Молдавии решили, что закупать электроэнергию в Румынии выгоднее
Премьер Молдавии Речан: электроэнергию выгоднее закупать в Румынии, чем у МГРЭС
© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЁВ, 1 фев — РИА Новости. Молдавия продолжит закупать электроэнергию в Румынии, а не у Молдавской ГРЭС в обмен на поставленный газ Приднестровью, сообщил журналистам в Кишиневе премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
Молдавский премьер ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
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"Мы провели необходимые расчёты и пришли к выводу, что для правого берега экономически выгоднее покупать энергию напрямую у Румынии, чем отправлять газ в Кучурганы (МолдГРЭС – ред.) для производства электроэнергии", — сказал Речан на брифинге.
Что касается возможного снижения тарифов для жителей Молдавии, Речан подчеркнул необходимость привлечения внешних финансовых ресурсов для реализации этой цели.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улицах. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
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