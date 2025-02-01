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На Украине шизофреника признали годным к военной службе - РИА Новости, 01.02.2025
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17:30 01.02.2025 (обновлено: 18:32 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/mobilizatsiya-1996813058.html
На Украине шизофреника признали годным к военной службе
На Украине шизофреника признали годным к военной службе - РИА Новости, 01.02.2025
На Украине шизофреника признали годным к военной службе
Сотрудник одного из военкоматов на Украине утверждает, что военно-врачебные комиссии (ВВК) признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:30:00+03:00
2025-02-01T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов на Украине утверждает, что военно-врачебные комиссии (ВВК) признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная шизофрения. "Человека с шизофренией признали на ВВК годным к военной службы. Он получил вывод ВВК и "поехал" дальше по маршруту мобилизации", - рассказывает военнослужащий на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна․ua". Сотрудник военкомата добавил, что позже приехали родственники мобилизованного с документами, подтверждающими, что у него есть "пожизненная группа инвалидности с диагнозом параноидная шизофрения" с 2011 года. Однако для тех, кто считается нарушителем правил военного учета, прохождение военно-врачебной комиссии продолжается максимум один день, отметил он. "Они (нарушители - ред.) проходят (ВВК - ред.) без очереди, в максимально упрощенном режиме. ВВК - это формальность", - добавил сотрудник военкомата. В ноябре 2024 года издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983362459.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине шизофреника признали годным к военной службе

На Украине признают годными к службе даже людей с параноидной шизофренией

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов на Украине утверждает, что военно-врачебные комиссии (ВВК) признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная шизофрения.
«
"Человека с шизофренией признали на ВВК годным к военной службы. Он получил вывод ВВК и "поехал" дальше по маршруту мобилизации", - рассказывает военнослужащий на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна․ua".
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Сотрудник военкомата добавил, что позже приехали родственники мобилизованного с документами, подтверждающими, что у него есть "пожизненная группа инвалидности с диагнозом параноидная шизофрения" с 2011 года. Однако для тех, кто считается нарушителем правил военного учета, прохождение военно-врачебной комиссии продолжается максимум один день, отметил он.
«
"Они (нарушители - ред.) проходят (ВВК - ред.) без очереди, в максимально упрощенном режиме. ВВК - это формальность", - добавил сотрудник военкомата.
В ноябре 2024 года издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.
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