https://ria.ru/20250201/mo-1996773059.html

ВС России нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре

ВС России нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 01.02.2025

ВС России нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре

Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины,... РИА Новости, 01.02.2025

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в министерстве добавили, что российские войска также нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения и подготовки к пуску украинских беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250201/vsu-1996755468.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков