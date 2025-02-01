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ВС России нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 01.02.2025
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12:12 01.02.2025 (обновлено: 15:16 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/mo-1996773059.html
ВС России нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре
ВС России нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:12:00+03:00
2025-02-01T15:16:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в министерстве добавили, что российские войска также нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения и подготовки к пуску украинских беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250201/vsu-1996755468.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
ВС России нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре

Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке военного ведомства.
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Кроме того, в министерстве добавили, что российские войска также нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения и подготовки к пуску украинских беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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