Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение традиционных ценностей
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестнадцатой годовщиной интронизации, отметив его вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.
Мишустин направил патриарху Кириллу телеграмму, в которой сердечно поздравил его с 16-й годовщиной интронизации.
"На протяжении долгих лет служения во главе Русской православной церкви Вы вносите неоценимый вклад в укрепление православной веры, сохранение традиционных ценностей в обществе, принципов солидарности, взаимного уважения и миролюбия. Многое делаете для поддержания гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, защиты исторической правды, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения", - говорится в поздравительном письме, опубликованном на сайте кабмина.
Российский премьер пожелал патриарху крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо России.
Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация.
В Русской православной церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, а затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.
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