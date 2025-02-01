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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2025
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Религия
 
10:26 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/mishustin-1996764290.html
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2025
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестнадцатой годовщиной интронизации, отметив его вклад в сохранение... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T10:26:00+03:00
2025-02-01T10:26:00+03:00
религия
россия
михаил мишустин
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестнадцатой годовщиной интронизации, отметив его вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. Мишустин направил патриарху Кириллу телеграмму, в которой сердечно поздравил его с 16-й годовщиной интронизации. "На протяжении долгих лет служения во главе Русской православной церкви Вы вносите неоценимый вклад в укрепление православной веры, сохранение традиционных ценностей в обществе, принципов солидарности, взаимного уважения и миролюбия. Многое делаете для поддержания гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, защиты исторической правды, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения", - говорится в поздравительном письме, опубликованном на сайте кабмина. Российский премьер пожелал патриарху крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо России. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В Русской православной церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, а затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.
https://ria.ru/20250201/patriarkh-1996756608.html
https://ria.ru/20250130/mnogochadie-1996290816.html
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россия, михаил мишустин, русская православная церковь
Религия, Россия, Михаил Мишустин, Русская православная церковь
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение традиционных ценностей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестнадцатой годовщиной интронизации, отметив его вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.
Мишустин направил патриарху Кириллу телеграмму, в которой сердечно поздравил его с 16-й годовщиной интронизации.
Путин поздравил Патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
09:03
"На протяжении долгих лет служения во главе Русской православной церкви Вы вносите неоценимый вклад в укрепление православной веры, сохранение традиционных ценностей в обществе, принципов солидарности, взаимного уважения и миролюбия. Многое делаете для поддержания гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, защиты исторической правды, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения", - говорится в поздравительном письме, опубликованном на сайте кабмина.
Российский премьер пожелал патриарху крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо России.
Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация.
В Русской православной церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, а затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России
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РелигияРоссияМихаил МишустинРусская православная церковь
 
 
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