https://ria.ru/20250201/mishustin-1996764290.html

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2025

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестнадцатой годовщиной интронизации, отметив его вклад в сохранение... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T10:26:00+03:00

2025-02-01T10:26:00+03:00

2025-02-01T10:26:00+03:00

религия

россия

михаил мишустин

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестнадцатой годовщиной интронизации, отметив его вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. Мишустин направил патриарху Кириллу телеграмму, в которой сердечно поздравил его с 16-й годовщиной интронизации. "На протяжении долгих лет служения во главе Русской православной церкви Вы вносите неоценимый вклад в укрепление православной веры, сохранение традиционных ценностей в обществе, принципов солидарности, взаимного уважения и миролюбия. Многое делаете для поддержания гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, защиты исторической правды, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения", - говорится в поздравительном письме, опубликованном на сайте кабмина. Российский премьер пожелал патриарху крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо России. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В Русской православной церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, а затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.

https://ria.ru/20250201/patriarkh-1996756608.html

https://ria.ru/20250130/mnogochadie-1996290816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, русская православная церковь