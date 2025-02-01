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Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 01.02.2025
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14:21 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/mironov-1996788013.html
Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 01.02.2025
Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
Следует переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа - в честь поэта и ученого Михаила Ломоносова, считает лидер... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:21:00+03:00
2025-02-01T14:21:00+03:00
россия
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сша
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следует переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа - в честь поэта и ученого Михаила Ломоносова, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, по его мнению, это позволит закрепить приоритет России в Арктике. "Приоритет России в Арктике нужно закрепить и в географических названиях. (Президент США Дональд - ред.) Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере. Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа?" - написал Миронов в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что россияне должны чтить память мореплавателей и ученых всех стран, внесших вклад в исследование Севера, но не имя австрийского императора Франца Иосифа I, который, по словам Миронова, был известным ненавистником России и инициатором насильственной "украинизации" восточнославянских земель. Он подчеркнул, что сам архипелаг должен стать "Землей Ломоносова", а остальные острова и проливы архипелага нужно переименовать в честь героев спецоперации. Лидер СРЗП отметил, что Арктика является жизненно важным для России макрорегионом, который, по его словам, издревле осваивали "наши предки", и приоритет России здесь должен проявляться во всём, включая географические названия. Ранее новый президент США Дональд Трамп своим указом распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.
https://ria.ru/20250126/mask-1995533178.html
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арктика
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россия, арктика, сша, сергей миронов, дональд трамп, в мире, северный ледовитый океан
Россия, Арктика, США, Сергей Миронов, Дональд Трамп, В мире, Северный Ледовитый океан
Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан

Миронов призвал переименовать Северный Ледовитый в Русский Северный океан

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следует переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа - в честь поэта и ученого Михаила Ломоносова, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, по его мнению, это позволит закрепить приоритет России в Арктике.
"Приоритет России в Арктике нужно закрепить и в географических названиях. (Президент США Дональд - ред.) Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере. Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа?" - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Маск предложил переименовать Ла-Манш
26 января, 11:48
Парламентарий добавил, что россияне должны чтить память мореплавателей и ученых всех стран, внесших вклад в исследование Севера, но не имя австрийского императора Франца Иосифа I, который, по словам Миронова, был известным ненавистником России и инициатором насильственной "украинизации" восточнославянских земель. Он подчеркнул, что сам архипелаг должен стать "Землей Ломоносова", а остальные острова и проливы архипелага нужно переименовать в честь героев спецоперации.
Лидер СРЗП отметил, что Арктика является жизненно важным для России макрорегионом, который, по его словам, издревле осваивали "наши предки", и приоритет России здесь должен проявляться во всём, включая географические названия.
Ранее новый президент США Дональд Трамп своим указом распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива
26 января, 00:22
 
РоссияАрктикаСШАСергей МироновДональд ТрампВ миреСеверный Ледовитый океан
 
 
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