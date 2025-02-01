Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
Миронов призвал переименовать Северный Ледовитый в Русский Северный океан
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следует переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа - в честь поэта и ученого Михаила Ломоносова, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, по его мнению, это позволит закрепить приоритет России в Арктике.
"Приоритет России в Арктике нужно закрепить и в географических названиях. (Президент США Дональд - ред.) Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере. Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа?" - написал Миронов в своем Telegram-канале.
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Парламентарий добавил, что россияне должны чтить память мореплавателей и ученых всех стран, внесших вклад в исследование Севера, но не имя австрийского императора Франца Иосифа I, который, по словам Миронова, был известным ненавистником России и инициатором насильственной "украинизации" восточнославянских земель. Он подчеркнул, что сам архипелаг должен стать "Землей Ломоносова", а остальные острова и проливы архипелага нужно переименовать в честь героев спецоперации.
Лидер СРЗП отметил, что Арктика является жизненно важным для России макрорегионом, который, по его словам, издревле осваивали "наши предки", и приоритет России здесь должен проявляться во всём, включая географические названия.
Ранее новый президент США Дональд Трамп своим указом распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.