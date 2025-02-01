https://ria.ru/20250201/mironov-1996788013.html

Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан

Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 01.02.2025

Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан

Следует переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа - в честь поэта и ученого Михаила Ломоносова, считает лидер... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:21:00+03:00

2025-02-01T14:21:00+03:00

2025-02-01T14:21:00+03:00

россия

арктика

сша

сергей миронов

дональд трамп

в мире

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следует переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа - в честь поэта и ученого Михаила Ломоносова, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, по его мнению, это позволит закрепить приоритет России в Арктике. "Приоритет России в Арктике нужно закрепить и в географических названиях. (Президент США Дональд - ред.) Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере. Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа?" - написал Миронов в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что россияне должны чтить память мореплавателей и ученых всех стран, внесших вклад в исследование Севера, но не имя австрийского императора Франца Иосифа I, который, по словам Миронова, был известным ненавистником России и инициатором насильственной "украинизации" восточнославянских земель. Он подчеркнул, что сам архипелаг должен стать "Землей Ломоносова", а остальные острова и проливы архипелага нужно переименовать в честь героев спецоперации. Лидер СРЗП отметил, что Арктика является жизненно важным для России макрорегионом, который, по его словам, издревле осваивали "наши предки", и приоритет России здесь должен проявляться во всём, включая географические названия. Ранее новый президент США Дональд Трамп своим указом распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.

https://ria.ru/20250126/mask-1995533178.html

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россия

арктика

сша

северный ледовитый океан

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россия, арктика, сша, сергей миронов, дональд трамп, в мире, северный ледовитый океан