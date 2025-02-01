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Экипаж Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 01.02.2025
Экипаж Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил украинских боевиков и бронетехнику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T05:06:00+03:00
2025-02-01T05:06:00+03:00
2025-02-01T05:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил украинских боевиков и бронетехнику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в ведомстве.
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
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Экипаж Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
Минобороны: экипаж Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье