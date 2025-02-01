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МИД призвал ООН и ОБСЕ зафиксировать зверства ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.02.2025
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18:37 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/mid-1996819683.html
МИД призвал ООН и ОБСЕ зафиксировать зверства ВСУ в Курской области
МИД призвал ООН и ОБСЕ зафиксировать зверства ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.02.2025
МИД призвал ООН и ОБСЕ зафиксировать зверства ВСУ в Курской области
Информация о кровавых действиях ВСУ в населенном пункте Русское Поречное Курской области должна быть представлена в ООН и ОБСЕ, зафиксирована Международным... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:37:00+03:00
2025-02-01T18:37:00+03:00
россия
курская область
русское поречное
владимир путин
мария захарова
светлана петренко
вооруженные силы украины
оон
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Информация о кровавых действиях ВСУ в населенном пункте Русское Поречное Курской области должна быть представлена в ООН и ОБСЕ, зафиксирована Международным комитетом Красного Креста, заявили в МИД РФ. "Мы исходим из того, что кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, зафиксирован представителями Международного комитета Красного креста, станет предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. В МИД также выразили уверенность в том, что название Русского Поречного сыграло роль в действиях вооруженных формирований Киева, который ведет войну против всего русского. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. По данным следствия, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html
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курская область
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россия, курская область, русское поречное, владимир путин, мария захарова, светлана петренко, вооруженные силы украины, оон, обсе, убийство мирных жителей в селе русское поречное
Россия, Курская область, Русское Поречное, Владимир Путин, Мария Захарова, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, ООН, ОБСЕ, Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
МИД призвал ООН и ОБСЕ зафиксировать зверства ВСУ в Курской области

МИД РФ: сведения о зверствах ВСУ в Курской области надо представить в ООН и ОБСЕ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Информация о кровавых действиях ВСУ в населенном пункте Русское Поречное Курской области должна быть представлена в ООН и ОБСЕ, зафиксирована Международным комитетом Красного Креста, заявили в МИД РФ.
«
"Мы исходим из того, что кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, зафиксирован представителями Международного комитета Красного креста, станет предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Украинские боевики убили 22 жителя курского села Русское Поречное
31 января, 07:22
В МИД также выразили уверенность в том, что название Русского Поречного сыграло роль в действиях вооруженных формирований Киева, который ведет войну против всего русского.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
По данным следствия, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном
Вчера, 00:34
 
РоссияКурская областьРусское ПоречноеВладимир ПутинМария ЗахароваСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныООНОБСЕУбийство мирных жителей в селе Русское Поречное
 
 
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