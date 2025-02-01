https://ria.ru/20250201/mazut-1996786891.html

На Бердянской косе вновь выявили загрязнение мазутом

На Бердянской косе вновь выявили загрязнение мазутом - РИА Новости, 01.02.2025

На Бердянской косе вновь выявили загрязнение мазутом

Загрязнение мазутом вновь выявлено возле Бердянска, убрано около 18 тонн загрязненного грунта на 15 километрах косы, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:13:00+03:00

2025-02-01T14:13:00+03:00

2025-02-01T14:13:00+03:00

происшествия

бердянск

черное море

запорожская область

евгений балицкий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Загрязнение мазутом вновь выявлено возле Бердянска, убрано около 18 тонн загрязненного грунта на 15 километрах косы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Впервые загрязнение нефтепродуктами побережья Бердянской косы было выявлено 11 января. "В четверг при проведении мониторинга прибрежной полосы Азовского моря в Бердянске общей протяженностью 125 километров обнаружены фрагменты нефтепродуктов По результатам обследования было выявлено загрязнение, аналогичное первому случаю на Бердянской косе, протяженностью 15 километров. Наиболее интенсивное загрязнение (около 5 километров пляжа) наблюдалось в начале косы" , - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Добровольцы, сотрудники МЧС и администрации города собрали 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом, ориентировочно, около 18 тонн, уточнил он. Всего было задействовано более 200 специалистов и 20 единиц техники. Работа по мониторингу побережья продолжается, отметил губернатор. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.

https://ria.ru/20250131/pravitelstvo-1996653140.html

https://ria.ru/20250131/anapa-1996725692.html

бердянск

черное море

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происшествия, бердянск, черное море, запорожская область, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия