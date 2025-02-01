https://ria.ru/20250201/matkapital-1996791742.html

Индексация материнского капитала: как изменится размер выплат в 2025 году

Индексация материнского капитала в 2025 году: на сколько процентов увеличится

Индексация материнского капитала: как изменится размер выплат в 2025 году

Ежегодно в России индексируется целый ряд важных социальных выплат и пособий. Очередная индексация материнского капитала также произойдет в феврале 2025 года... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:18:00+03:00

2025-02-01T15:18:00+03:00

2025-02-01T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ежегодно в России индексируется целый ряд важных социальных выплат и пособий. Очередная индексация материнского капитала также произойдет в феврале 2025 года. На сколько процентов увеличится размер выплаты на 1 ребенка, какую сумму можно будет получить при рождении 2 ребенка и последующих детей - в материале РИА Новости.Индексация материнского капиталаВот уже более 10 лет материнский (или семейный) капитал остается одной из самых популярных и востребованных мер социальной поддержки, которыми могут воспользоваться семьи с детьми на территории нашей страны. Он был введен в 2007 году и регулируется соответствующим федеральным законом от 26 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О мерах дополнительной поддержки семей, имеющих детей”.1 февраля сумма материнского капитала традиционно индексируется. Первоначально планировалось, что в 2025 году размер индексации составит 7,3 %, однако в конце января было принято решение увеличить сумму материнского капитала и целого ряда других не менее важных выплат на размер фактической инфляции. В итоге индексация составит 9,5 процента.Таким образом размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля 2025 года составит 690,3 рублей, а на второго и последующих детей - 912,2 рубля (в том случае, если родители ранее не получали аналогичную выплату на первого ребенка).Напомним, что для оформления соответствующего сертификата россиянкам не нужно подавать никаких заявлений. Документ автоматически добавляется в личный кабинет матери на портале государственных услуг.Помимо этого в соответствии с Постановлением Правительства РФ №46 от 25 января 2025 года у россиян с 1 марта текущего года появится возможность использовать средства полученного маткапитала на строительство индивидуального жилого дома даже в том случае, если процесс осуществляется по договору строительного подряда с использованием эскроу-счёта.Мнение эксперта“Отметим, что возможность получить материнский капитал ограничена по времени. Ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на материнский капитал, должен родиться (или быть усыновленным) не позднее 31.12.2026 года. Помните, что правила выдачи регионального сертификата на материнский капитал и порядок распоряжения его средствами регулируются региональным законодательством”, - отмечает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.“Обратите внимание, что материнский капитал, в том числе региональный, не облагается НДФЛ, за исключением сумм, израсходованных не по целевому назначению”, - добавляет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

https://ria.ru/20250127/matkapital-1995653852.html

https://ria.ru/20250123/matkapital-1733022511.html

https://ria.ru/20250120/posobie-1842494901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, материнский капитал, ребенок, дети, семья, общество