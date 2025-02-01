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Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2025
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00:12 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/matkapital-1996736950.html
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей с 1 февраля
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2025
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей с 1 февраля
Размер сертификата на материнский капитал на первого или на рожденного до 10 октября 2020 года второго ребенка вырастет до 690,3 тысячи рублей после индексации... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:12:00+03:00
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россия
антон котяков
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МОСКВА, 1 фев- РИА Новости. Размер сертификата на материнский капитал на первого или на рожденного до 10 октября 2020 года второго ребенка вырастет до 690,3 тысячи рублей после индексации социальных выплат с 1 февраля на уровень фактической инфляции, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2025 году". "Установить с 1 февраля 2025 года коэффициент индексации 1,095 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в документе. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, материнский капитал на второго ребенка составит почти 222 тысячи рублей, если семья ранее получила средства на первого ребенка. Семья сможет получить 912 тысяч рублей, если еще не оформляла сертификат. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. Ранее индексация социальных выплат с 1 февраля была установлена на уровень прогнозной инфляции в 7,3%.
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россия, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Антон Котяков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей с 1 февраля

Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей с 1 февраля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 фев- РИА Новости. Размер сертификата на материнский капитал на первого или на рожденного до 10 октября 2020 года второго ребенка вырастет до 690,3 тысячи рублей после индексации социальных выплат с 1 февраля на уровень фактической инфляции, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2025 году".
"Установить с 1 февраля 2025 года коэффициент индексации 1,095 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в документе.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, материнский капитал на второго ребенка составит почти 222 тысячи рублей, если семья ранее получила средства на первого ребенка. Семья сможет получить 912 тысяч рублей, если еще не оформляла сертификат.
Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. Ранее индексация социальных выплат с 1 февраля была установлена на уровень прогнозной инфляции в 7,3%.
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РоссияАнтон КотяковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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