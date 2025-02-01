Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии
Маск считает правую партию "Альтернатива для Германии" единственной надеждой ФРГ
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ.
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"АдГ - единственная надежда Германии", - написал Маск в социальной сети X.
Маск ранее написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
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20 декабря 2024, 11:31