https://ria.ru/20250201/mask-1996787647.html

Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии

Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии - РИА Новости, 01.02.2025

Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:20:00+03:00

2025-02-01T14:20:00+03:00

2025-02-01T14:21:00+03:00

в мире

германия

илон маск

фридрих мерц

алиса вайдель

welt

хдс/хсс

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. "АдГ - единственная надежда Германии", - написал Маск в социальной сети X. Маск ранее написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.

https://ria.ru/20241220/mask-1990349233.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, германия, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, welt, хдс/хсс