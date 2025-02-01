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Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии - РИА Новости, 01.02.2025
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14:20 01.02.2025 (обновлено: 14:21 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/mask-1996787647.html
Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии
Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии - РИА Новости, 01.02.2025
Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:20:00+03:00
2025-02-01T14:21:00+03:00
в мире
германия
илон маск
фридрих мерц
алиса вайдель
welt
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ. "АдГ - единственная надежда Германии", - написал Маск в социальной сети X. Маск ранее написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
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в мире, германия, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, welt, хдс/хсс
В мире, Германия, Илон Маск, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Welt, ХДС/ХСС
Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии

Маск считает правую партию "Альтернатива для Германии" единственной надеждой ФРГ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная надежда ФРГ.
«
"АдГ - единственная надежда Германии", - написал Маск в социальной сети X.
Маск ранее написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
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В миреГерманияИлон МаскФридрих МерцАлиса ВайдельWeltХДС/ХСС
 
 
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