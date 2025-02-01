Рейтинг@Mail.ru
Помощники Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/mask-1996739825.html
Помощники Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих, сообщили СМИ
Помощники Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2025
Помощники Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих, сообщили СМИ
Помощники американского предпринимателя Илона Маска, которые занимались ведением работы в управлении кадровой службы США, убрали доступ к базам данным с личной... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:18:00+03:00
2025-02-01T01:18:00+03:00
в мире
технологии
сша
огайо
илон маск
дональд трамп
вивек рамасвами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7235a41efdf27b5eb4d9746d59308530.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Помощники американского предпринимателя Илона Маска, которые занимались ведением работы в управлении кадровой службы США, убрали доступ к базам данным с личной информацией для государственных служащих, передает агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника. По данным агентства, Маск привлек своих "единомышленников" в управление кадровой службы США после того, как президент США Дональд Трамп пообещал сократить часть чиновников правительства страны. Как рассказали агентству два неназванных чиновника, некоторые высокопоставленные сотрудники управления кадровой службы США потеряли доступ к некоторым системам ведомства. Системы включали базы данных, содержавших информацию о датах рождения, адресах, зарплатах и длительности работы сотрудников. "У нас нет информации о том, что они (единомышленники Маска - ред.) делают с компьютерами и системами данных. Это вызывает серьезную обеспокоенность. Никакого надзора. Это создает реальные последствия для кибербезопасности и взлома", - заявил агентству один из неназванных чиновников. По данным агентства, сотрудники, которые потеряли доступ, по-прежнему могут входить в систему и получать доступ к таким функциям, как электронная почта. Однако они больше не могут получить доступ к огромному объему данных, который "охватывает все аспекты" государственных служащих. Трамп ранее заявил, что чиновники его правительства должны выйти с удаленки 6 февраля, иначе они будут уволены. Он отметил, что сокращения правительства хотели многие президенты, а работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно. Ранее Трамп объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html
https://ria.ru/20250131/ssha-1996667477.html
сша
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:2031_1920x0_80_0_0_2c2a603e071251e8a67c53afa9dbe597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, огайо, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, Технологии, США, Огайо, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
Помощники Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих, сообщили СМИ

Reuters: помощники Илона Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Помощники американского предпринимателя Илона Маска, которые занимались ведением работы в управлении кадровой службы США, убрали доступ к базам данным с личной информацией для государственных служащих, передает агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника.
По данным агентства, Маск привлек своих "единомышленников" в управление кадровой службы США после того, как президент США Дональд Трамп пообещал сократить часть чиновников правительства страны. Как рассказали агентству два неназванных чиновника, некоторые высокопоставленные сотрудники управления кадровой службы США потеряли доступ к некоторым системам ведомства. Системы включали базы данных, содержавших информацию о датах рождения, адресах, зарплатах и длительности работы сотрудников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за его критики Stargate
24 января, 03:02
"У нас нет информации о том, что они (единомышленники Маска - ред.) делают с компьютерами и системами данных. Это вызывает серьезную обеспокоенность. Никакого надзора. Это создает реальные последствия для кибербезопасности и взлома", - заявил агентству один из неназванных чиновников.
По данным агентства, сотрудники, которые потеряли доступ, по-прежнему могут входить в систему и получать доступ к таким функциям, как электронная почта. Однако они больше не могут получить доступ к огромному объему данных, который "охватывает все аспекты" государственных служащих.
Трамп ранее заявил, что чиновники его правительства должны выйти с удаленки 6 февраля, иначе они будут уволены. Он отметил, что сокращения правительства хотели многие президенты, а работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно.
Ранее Трамп объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска
Вчера, 16:25
 
В миреТехнологииСШАОгайоИлон МаскДональд ТрампВивек Рамасвами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала