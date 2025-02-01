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Помощники Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих, сообщили СМИ

Помощники Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2025

Помощники Маска убрали доступ к базам данных для госслужащих, сообщили СМИ

Помощники американского предпринимателя Илона Маска, которые занимались ведением работы в управлении кадровой службы США, убрали доступ к базам данным с личной... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T01:18:00+03:00

2025-02-01T01:18:00+03:00

2025-02-01T01:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Помощники американского предпринимателя Илона Маска, которые занимались ведением работы в управлении кадровой службы США, убрали доступ к базам данным с личной информацией для государственных служащих, передает агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника. По данным агентства, Маск привлек своих "единомышленников" в управление кадровой службы США после того, как президент США Дональд Трамп пообещал сократить часть чиновников правительства страны. Как рассказали агентству два неназванных чиновника, некоторые высокопоставленные сотрудники управления кадровой службы США потеряли доступ к некоторым системам ведомства. Системы включали базы данных, содержавших информацию о датах рождения, адресах, зарплатах и длительности работы сотрудников. "У нас нет информации о том, что они (единомышленники Маска - ред.) делают с компьютерами и системами данных. Это вызывает серьезную обеспокоенность. Никакого надзора. Это создает реальные последствия для кибербезопасности и взлома", - заявил агентству один из неназванных чиновников. По данным агентства, сотрудники, которые потеряли доступ, по-прежнему могут входить в систему и получать доступ к таким функциям, как электронная почта. Однако они больше не могут получить доступ к огромному объему данных, который "охватывает все аспекты" государственных служащих. Трамп ранее заявил, что чиновники его правительства должны выйти с удаленки 6 февраля, иначе они будут уволены. Он отметил, что сокращения правительства хотели многие президенты, а работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно. Ранее Трамп объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html

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в мире, технологии, сша, огайо, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами