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Мадуро выразил надежду на следующие шаги в диалоге с Вашингтоном - РИА Новости, 01.02.2025
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05:19 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/maduro-1996748500.html
Мадуро выразил надежду на следующие шаги в диалоге с Вашингтоном
Мадуро выразил надежду на следующие шаги в диалоге с Вашингтоном - РИА Новости, 01.02.2025
Мадуро выразил надежду на следующие шаги в диалоге с Вашингтоном
Венесуэльский лидер Николас Мадуро по итогам переговоров со спецпосланником президента США Ричардом Гренеллом заявил, что Венесуэла надеется на продолжение... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T05:19:00+03:00
2025-02-01T05:19:00+03:00
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МЕХИКО, 1 фев - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро по итогам переговоров со спецпосланником президента США Ричардом Гренеллом заявил, что Венесуэла надеется на продолжение диалога с новой вашингтонской администрацией. Как сообщило ранее правительство Венесуэлы, Мадуро и Гренелл обсудили на встрече в Каракасе в пятницу вопросы миграции, санкций и венесуэльских заключенных с гражданством США, подтвердив необходимость в изменении отношений. "Все народы имеют право на мир, на независимость, имеют право на прогресс. Что ж, давайте воплотим это в реальность. И из свободной, суверенной и боливарианской Венесуэлы мы говорим президенту Дональду Трампу: мы сделали первый шаг, надеемся, что он будет устойчивым. Мы хотим его поддержать", - заявил Мадуро, выступая перед судейским корпусом страны. Трансляцию мероприятия вела в YouTube его администрация. По словам Мадуро, перед "откровенным, прямым и открытым" разговором с ним самим посланник Трампа провел встречу со спикером национальной ассамблеи Хорхе Родригесом и вице-президентом Дельси Родригес. "Есть вопросы, по которым мы достигли предварительных договоренностей. По мере их решения будут открываться новые темы - будем надеяться, что это ради новых соглашений, на благо обеих стран и всего нашего региона. Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы оглашаемая информация строго соответствовала содержанию переговоров", - добавил Мадуро. Политик пояснил, что предложенная им на переговорах "нулевая повестка" может значить новое начало исторических отношений. Кроме того, на данный момент базы для развития связей просто нет, поскольку США "не выполнили ни одного соглашения".
https://ria.ru/20250201/tramp-1996746256.html
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в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, ричард гренелл, youtube
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Ричард Гренелл, YouTube
Мадуро выразил надежду на следующие шаги в диалоге с Вашингтоном

Мадуро: Венесуэла надеется на продолжение диалога с США

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Николас Мадуро . Архивное фото
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МЕХИКО, 1 фев - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро по итогам переговоров со спецпосланником президента США Ричардом Гренеллом заявил, что Венесуэла надеется на продолжение диалога с новой вашингтонской администрацией.
Как сообщило ранее правительство Венесуэлы, Мадуро и Гренелл обсудили на встрече в Каракасе в пятницу вопросы миграции, санкций и венесуэльских заключенных с гражданством США, подтвердив необходимость в изменении отношений.
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"Все народы имеют право на мир, на независимость, имеют право на прогресс. Что ж, давайте воплотим это в реальность. И из свободной, суверенной и боливарианской Венесуэлы мы говорим президенту Дональду Трампу: мы сделали первый шаг, надеемся, что он будет устойчивым. Мы хотим его поддержать", - заявил Мадуро, выступая перед судейским корпусом страны. Трансляцию мероприятия вела в YouTube его администрация.
По словам Мадуро, перед "откровенным, прямым и открытым" разговором с ним самим посланник Трампа провел встречу со спикером национальной ассамблеи Хорхе Родригесом и вице-президентом Дельси Родригес.
"Есть вопросы, по которым мы достигли предварительных договоренностей. По мере их решения будут открываться новые темы - будем надеяться, что это ради новых соглашений, на благо обеих стран и всего нашего региона. Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы оглашаемая информация строго соответствовала содержанию переговоров", - добавил Мадуро.
Политик пояснил, что предложенная им на переговорах "нулевая повестка" может значить новое начало исторических отношений. Кроме того, на данный момент базы для развития связей просто нет, поскольку США "не выполнили ни одного соглашения".
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В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампРичард ГренеллYouTube
 
 
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