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В Лондоне на акции в поддержку лидера ультраправых задержали шесть человек
В Лондоне на акции в поддержку лидера ультраправых задержали шесть человек - РИА Новости, 01.02.2025
В Лондоне на акции в поддержку лидера ультраправых задержали шесть человек
Шесть человек задержаны на акции в поддержку лидера ультраправой "Лиги английской обороны" Томми Робинсона в Лондоне, сообщает газета Independent со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:55:00+03:00
2025-02-01T23:55:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Шесть человек задержаны на акции в поддержку лидера ультраправой "Лиги английской обороны" Томми Робинсона в Лондоне, сообщает газета Independent со ссылкой на полицию. "Шесть человек были арестованы после того, как тысячи сторонников Томми Робинсона прошли по центру Лондона в субботу", - пишет издание. Отмечается, что для обеспечения порядка на этой акции, а также на контрдемонстрации, проходившей неподалеку, были задействованы несколько сотен полицейских. Издание напоминает, что в октябре Робинсон был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нарушения судебного предписания, запретившего ему делать диффамационные заявления о сирийском беженце. По данным газеты, на некоторых из участников акции были кепки с надписью "Сделаем Англию снова великой". Протестующие дошли до площади перед зданием британского парламента.
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В мире, Лондон, Англия, Великобритания
В Лондоне на акции в поддержку лидера ультраправых задержали шесть человек
Independent: в Лондоне на акции в поддержку Робинсона задержали шесть человек