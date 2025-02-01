https://ria.ru/20250201/ljudi-1996771484.html

Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест

Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.02.2025

Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек, сообщает региональное управление СКР. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:54:00+03:00

2025-02-01T11:54:00+03:00

2025-02-01T12:59:00+03:00

происшествия

кунгур

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек, сообщает региональное управление СКР. В пятницу СК возбудил дело по статьям о небезопасных услугах и нарушении санитарно-эпидемиологических правил после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. По данным краевого минздрава, медпомощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. При этом 29 человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы. Работу точки общепита приостановили, ее владельца задержали. "В отношении собственника одного из кафе города, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарных правил... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорит в сообщении.

https://ria.ru/20250131/vozbuditel-1996638644.html

кунгур

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кунгур, следственный комитет россии (ск рф)