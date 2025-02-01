Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест
Хозяина шаурмичной под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramСуд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек
Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек
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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек, сообщает региональное управление СКР.
В пятницу СК возбудил дело по статьям о небезопасных услугах и нарушении санитарно-эпидемиологических правил после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. По данным краевого минздрава, медпомощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. При этом 29 человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы. Работу точки общепита приостановили, ее владельца задержали.
"В отношении собственника одного из кафе города, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарных правил... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорит в сообщении.