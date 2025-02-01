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Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.02.2025
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11:54 01.02.2025 (обновлено: 12:59 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/ljudi-1996771484.html
Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест
Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.02.2025
Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек, сообщает региональное управление СКР. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:54:00+03:00
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происшествия
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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек, сообщает региональное управление СКР. В пятницу СК возбудил дело по статьям о небезопасных услугах и нарушении санитарно-эпидемиологических правил после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. По данным краевого минздрава, медпомощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. При этом 29 человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы. Работу точки общепита приостановили, ее владельца задержали. "В отношении собственника одного из кафе города, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарных правил... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорит в сообщении.
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происшествия, кунгур, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кунгур, Следственный комитет России (СК РФ)
Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест

Хозяина шаурмичной под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест

© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramСуд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек
Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек
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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек, сообщает региональное управление СКР.
В пятницу СК возбудил дело по статьям о небезопасных услугах и нарушении санитарно-эпидемиологических правил после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. По данным краевого минздрава, медпомощь потребовалась 32 жителям, в том числе 13 детям. При этом 29 человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы. Работу точки общепита приостановили, ее владельца задержали.
"В отношении собственника одного из кафе города, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарных правил... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорит в сообщении.
Работа СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Вчера, 14:50
 
ПроисшествияКунгурСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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