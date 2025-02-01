Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний
Мурашко: онкологи начали использовать при лечении рака трансплантацию органов
Врач-онколог. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские онкологи начали постепенно использовать новый перспективный метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, обращаясь к участникам церемонии вручения премии "Будем жить".
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"Новым методом лечения в арсенале наших онкологов постепенно становится и трансплантация органов у онкологических пациентов. Трансплантация, безусловно, перспективный подход, который только получает распространение в мировой практике. Он дает шанс сохранить жизнь пациентам с некоторыми видами злокачественных новообразований, в том числе с поражением печени", — сказал он.
Он отметил, что в одном из федеральных центров Минздрава на сегодняшний день эта методика внедрена и в 2025 году планируется увеличение таких хирургических вмешательств.
Кроме того, расширяются возможности создания и применения российских биомедицинских клеточных продуктов и иммунобиологических препаратов, подчеркнул министр. По его словам, продолжаются клинические исследования новых препаратов для лечения пациентов и разрабатываются новые платформы для лечения. Первые результаты ожидаются в этом году, уточнил Мурашко.
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