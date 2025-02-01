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Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний - РИА Новости, 01.02.2025
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17:45 01.02.2025 (обновлено: 18:56 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html
Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний
Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний - РИА Новости, 01.02.2025
Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний
Российские онкологи начали постепенно использовать новый перспективный метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:45:00+03:00
2025-02-01T18:56:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
онкология
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские онкологи начали постепенно использовать новый перспективный метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, обращаясь к участникам церемонии вручения премии "Будем жить".&quot;Новым методом лечения в арсенале наших онкологов постепенно становится и трансплантация органов у онкологических пациентов. Трансплантация, безусловно, перспективный подход, который только получает распространение в мировой практике. Он дает шанс сохранить жизнь пациентам с некоторыми видами злокачественных новообразований, в том числе с поражением печени&quot;, — сказал он.Он отметил, что в одном из федеральных центров Минздрава на сегодняшний день эта методика внедрена и в 2025 году планируется увеличение таких хирургических вмешательств.Кроме того, расширяются возможности создания и применения российских биомедицинских клеточных продуктов и иммунобиологических препаратов, подчеркнул министр. По его словам, продолжаются клинические исследования новых препаратов для лечения пациентов и разрабатываются новые платформы для лечения. Первые результаты ожидаются в этом году, уточнил Мурашко.
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общество, россия, михаил мурашко, онкология, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Онкология, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний

Мурашко: онкологи начали использовать при лечении рака трансплантацию органов

© РИА Новости / Варвара ГертьеВрач-онколог
Врач-онколог - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Врач-онколог. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские онкологи начали постепенно использовать новый перспективный метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, обращаясь к участникам церемонии вручения премии "Будем жить".
«

"Новым методом лечения в арсенале наших онкологов постепенно становится и трансплантация органов у онкологических пациентов. Трансплантация, безусловно, перспективный подход, который только получает распространение в мировой практике. Он дает шанс сохранить жизнь пациентам с некоторыми видами злокачественных новообразований, в том числе с поражением печени", — сказал он.

Он отметил, что в одном из федеральных центров Минздрава на сегодняшний день эта методика внедрена и в 2025 году планируется увеличение таких хирургических вмешательств.
Кроме того, расширяются возможности создания и применения российских биомедицинских клеточных продуктов и иммунобиологических препаратов, подчеркнул министр. По его словам, продолжаются клинические исследования новых препаратов для лечения пациентов и разрабатываются новые платформы для лечения. Первые результаты ожидаются в этом году, уточнил Мурашко.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоОнкологияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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