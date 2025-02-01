https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html

Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний

Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний - РИА Новости, 01.02.2025

Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний

Российские онкологи начали постепенно использовать новый перспективный метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:45:00+03:00

2025-02-01T17:45:00+03:00

2025-02-01T18:56:00+03:00

общество

россия

михаил мурашко

онкология

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские онкологи начали постепенно использовать новый перспективный метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, обращаясь к участникам церемонии вручения премии "Будем жить"."Новым методом лечения в арсенале наших онкологов постепенно становится и трансплантация органов у онкологических пациентов. Трансплантация, безусловно, перспективный подход, который только получает распространение в мировой практике. Он дает шанс сохранить жизнь пациентам с некоторыми видами злокачественных новообразований, в том числе с поражением печени", — сказал он.Он отметил, что в одном из федеральных центров Минздрава на сегодняшний день эта методика внедрена и в 2025 году планируется увеличение таких хирургических вмешательств.Кроме того, расширяются возможности создания и применения российских биомедицинских клеточных продуктов и иммунобиологических препаратов, подчеркнул министр. По его словам, продолжаются клинические исследования новых препаратов для лечения пациентов и разрабатываются новые платформы для лечения. Первые результаты ожидаются в этом году, уточнил Мурашко.

https://ria.ru/20241023/rak-1979543565.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мурашко, онкология, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)