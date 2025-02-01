https://ria.ru/20250201/kurskaya-1996798207.html

Еще одного фигуранта по делу о "корпорации развития" заключили под стражу

Еще одного фигуранта по делу о "корпорации развития" заключили под стражу - РИА Новости, 01.02.2025

Еще одного фигуранта по делу о "корпорации развития" заключили под стражу

Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Виталия Синьговского, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:39:00+03:00

2025-02-01T15:39:00+03:00

2025-02-01T15:43:00+03:00

курская область

происшествия

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КУРСК, 1 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Виталия Синьговского, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на устройство фортификационных сооружений, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области."Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу генерального директора ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского... По версии следствия, Синьговский, являясь единственным участником и генеральным директором ООО "СИЭМИ"... в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами (из числа лиц, выполняющих управленческие функции в АО "Корпорация развития Курской области") мошенническим путем совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов.Первого февраля суд избрал в отношении Синьговского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

https://ria.ru/20250131/moskva-1996522945.html

курская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия