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Еще одного фигуранта по делу о "корпорации развития" заключили под стражу - РИА Новости, 01.02.2025
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15:39 01.02.2025 (обновлено: 15:43 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/kurskaya-1996798207.html
Еще одного фигуранта по делу о "корпорации развития" заключили под стражу
Еще одного фигуранта по делу о "корпорации развития" заключили под стражу - РИА Новости, 01.02.2025
Еще одного фигуранта по делу о "корпорации развития" заключили под стражу
Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Виталия Синьговского, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:39:00+03:00
2025-02-01T15:43:00+03:00
курская область
происшествия
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КУРСК, 1 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Виталия Синьговского, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на устройство фортификационных сооружений, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области."Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу генерального директора ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского... По версии следствия, Синьговский, являясь единственным участником и генеральным директором ООО "СИЭМИ"... в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами (из числа лиц, выполняющих управленческие функции в АО "Корпорация развития Курской области") мошенническим путем совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов.Первого февраля суд избрал в отношении Синьговского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Еще одного фигуранта по делу о "корпорации развития" заключили под стражу

Курский суд заключил под стражу фигуранта по делу хищении бюджетных средств

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУРСК, 1 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу Виталия Синьговского, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на устройство фортификационных сооружений, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу генерального директора ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского... По версии следствия, Синьговский, являясь единственным участником и генеральным директором ООО "СИЭМИ"... в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами (из числа лиц, выполняющих управленческие функции в АО "Корпорация развития Курской области") мошенническим путем совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов.
Первого февраля суд избрал в отношении Синьговского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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