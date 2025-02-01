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На Кубе назвали провокацией воссоздание США Реестра ограничений - РИА Новости, 01.02.2025
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07:16 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/kuba-1996751993.html
На Кубе назвали провокацией воссоздание США Реестра ограничений
На Кубе назвали провокацией воссоздание США Реестра ограничений - РИА Новости, 01.02.2025
На Кубе назвали провокацией воссоздание США Реестра ограничений
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал провокацией воссоздание США Реестра ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с определенными компаниями. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:16:00+03:00
2025-02-01T07:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал провокацией воссоздание США Реестра ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с определенными компаниями. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны. Рубио отметил, что целью воссоздания реестра является стремление США "лишить ресурсов" кубинские власти, контролируя экономику страны. "Мы отвергаем решение, объявленное госсекретарем США (Марко Рубио - ред.) и вводящие в заблуждение предлоги, которые пытаются оправдать неоправданное.... Это новый провокационный акт тех, кто вернул себе контроль над темой Кубы для продвижения безответственных сценариев конфронтации с целями и результатами, противоречащими провозглашенным", - говорится в заявлении в соцсети X политика. Министр назвал воссоздание Реестра "новым притеснением" народа Кубы.
https://ria.ru/20250130/kuba-1996228385.html
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в мире, куба, сша, марко рубио, бруно родригес паррилья
В мире, Куба, США, Марко Рубио, Бруно Родригес Паррилья
На Кубе назвали провокацией воссоздание США Реестра ограничений

МИД Кубы: воссоздание Реестра ограничений США является провокацией

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал провокацией воссоздание США Реестра ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с определенными компаниями.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны. Рубио отметил, что целью воссоздания реестра является стремление США "лишить ресурсов" кубинские власти, контролируя экономику страны.
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"Мы отвергаем решение, объявленное госсекретарем США (Марко Рубио - ред.) и вводящие в заблуждение предлоги, которые пытаются оправдать неоправданное.... Это новый провокационный акт тех, кто вернул себе контроль над темой Кубы для продвижения безответственных сценариев конфронтации с целями и результатами, противоречащими провозглашенным", - говорится в заявлении в соцсети X политика.
Министр назвал воссоздание Реестра "новым притеснением" народа Кубы.
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