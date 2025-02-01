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ВС России освободили Крымское в ДНР - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 01.02.2025 (обновлено: 13:38 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/krymskoe-1996772369.html
ВС России освободили Крымское в ДНР
ВС России освободили Крымское в ДНР - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России освободили Крымское в ДНР
Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:06:00+03:00
2025-02-01T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон.Минобороны также сообщило, что ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по газовым объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — уточнили в ведомстве.За минувшие сутки авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, скопления живой силы и техники ВСУ в 156 районах.Кроме того, средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников.
https://ria.ru/20250130/vsrf-1996295002.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Украина
ВС России освободили Крымское в ДНР

Минобороны: подразделения группировки войск "Центр" освободили Крымское в ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Крымское в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили поселок Крымское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Крымское в ДНР

Поселок Крымское находится к северу от Дзержинска. Этот город — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон.
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Минобороны также сообщило, что ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по газовым объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.
«
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, скопления живой силы и техники ВСУ в 156 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинУкраина
 
 
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