ВС России освободили Крымское в ДНР
Минобороны: подразделения группировки войск "Центр" освободили Крымское в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Крымское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Крымское в ДНР
Поселок Крымское находится к северу от Дзержинска. Этот город — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон.
Минобороны также сообщило, что ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по газовым объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.
«
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, скопления живой силы и техники ВСУ в 156 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18