https://ria.ru/20250201/krymskoe-1996772369.html

ВС России освободили Крымское в ДНР

ВС России освободили Крымское в ДНР - РИА Новости, 01.02.2025

ВС России освободили Крымское в ДНР

Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:06:00+03:00

2025-02-01T12:06:00+03:00

2025-02-01T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

денис пушилин

украина

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются в Дзержинске, у ВСУ там остался последний укрепрайон.Минобороны также сообщило, что ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по газовым объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — уточнили в ведомстве.За минувшие сутки авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, скопления живой силы и техники ВСУ в 156 районах.Кроме того, средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников.

https://ria.ru/20250130/vsrf-1996295002.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина