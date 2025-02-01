https://ria.ru/20250201/kriminal-1996644004.html

"Не первый случай". Что стоит за таинственной гибелью пенсионеров в Карелии

"Не первый случай". Что стоит за таинственной гибелью пенсионеров в Карелии - РИА Новости, 01.02.2025

"Не первый случай". Что стоит за таинственной гибелью пенсионеров в Карелии

Сначала нашли тело мужа, спустя пару дней — жены. Карельские следователи разбираются в обстоятельствах гибели Ивана и Тамары Хильманович из Костомукши. По... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:00:00+03:00

2025-02-01T08:00:00+03:00

2025-02-01T08:04:00+03:00

происшествия

костомукша

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Сначала нашли тело мужа, спустя пару дней — жены. Карельские следователи разбираются в обстоятельствах гибели Ивана и Тамары Хильманович из Костомукши. По данным СК, их могли убить. Однако подозреваемых в уголовном деле пока нет. РИА Новости разбиралось в ситуации.Сложная местностьЗаявление о пропаже 65-летнего Ивана и 63-летней Тамары Хильманович поступило в местный отдел МВД несколько дней назад. По словам родных, супруги перестали выходить на связь с 22-го числа. Дома их не оказалось, на телефонные звонки никто не отвечал, а потом абоненты стали недоступны.При этом о планах уехать из города детям и другим родственникам они не сообщали, их автомобиль стоял во дворе.На поиски сразу вышли десятки полицейских, спасателей и волонтеров. Прочесали практически весь город (население — 25 тысяч). В интернете, в местных пабликах, опубликовали ориентировки с фотографиями.Как часто бывает в таких случаях, в полицию посыпались сообщения о том, что супругов видели. "Иван Петрович заходил в подъезд своего дома, — написала в телеграме жительница города Ольга. — Был один, без жены". Информация не подтвердилась.После проверки жилого массива и изучения записей с видеокамер поисковики сосредоточились на окрестностях Костомукши. Понадобилось еще больше людей: город стоит на берегу озера Контоккиярви и с трех сторон окружен глухими болотистыми лесами.Почти каждый день шел снег, заметая все следы. Это еще больше усложнило поисково-спасательную операцию.Счастливая жизньПо городу тем временем поползли слухи, что супругов убили, а тела спрятали. Пенсионерка, уточняли соседи, была инвалидом, поэтому муж всегда возил ее на машине.Кому помешала пожилая пара — непонятно. "Они ни с кем не конфликтовали и не имели врагов, — рассказывает их знакомая Татьяна. — Обычная семья. Иван ухаживал за женой, был очень внимательным и отзывчивым".По данным из открытых источников, Хильманович еще с середины нулевых числится индивидуальным предпринимателем — занимается монтажом и ремонтом технического оборудования, а также чисткой и уборкой помещений. Впрочем, вряд ли это связано с его гибелью."Подобное у нас уже бывало, — сообщила РИА Новости местная жительница Нина Евдокимова. — В 2018-м бесследно исчез мой брат. Тоже долго искали, но нашли лишь брошенную в лесу машину, а также телефон и чужую собаку. Дело в том, что, кроме тайги, в окрестностях есть озера. Они зимой хотя и замерзают, однако остается множество прорубей".В группах разных ясновидящих и эзотериков тоже обсуждали произошедшее. По требованию полиции и родственников все посты оттуда удалили. Администраторы объяснили: "Появился криминальный след, и теперь размещенная информация может помешать розыску".Насильственная смертьТело Ивана Хильмановича обнаружили 27 января — в лесу, недалеко от города. Надежд найти Татьяну живой практически не осталось."В семье горе, — написал в соцсетях сын пропавших Иван. — Папа и мама были очень хорошими и добрыми людьми. Мама самостоятельно не могла нормально передвигаться, поэтому папа носил ее на руках больше 30 лет. При этом следов крови и насилия на его теле нет".Следователи также подтвердили, что о насильственной смерти, по предварительным данным, речь не идет. Поскольку Костомукша находится на Крайнем Севере и зимы здесь суровые, Иван мог скончаться от переохлаждения. Судить об этом можно будет только по результатам судебно-медицинской экспертизы.Тело Татьяны нашли спустя сутки. На опубликованных оперативниками кадрах видно, что труп лежал не в снегу, а был закопан в землю. В СК сообщили: смерть была насильственной, поэтому возбудили уголовное дело. По какой именно статье — не уточнили."Назначена судебно-медицинская экспертиза, — отметили в ведомстве. — Также выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы".Похороны состоятся в ближайшее время. Расследование продолжается. Правда, вопросов становится все больше.

https://ria.ru/20250127/proisshestviya-1995325558.html

https://ria.ru/20250122/proisshestviya-1994800353.html

костомукша

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2025

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, костомукша, следственный комитет россии (ск рф)