https://ria.ru/20250201/koran-1996835391.html

Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене

Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене - РИА Новости, 01.02.2025

Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене

Лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T21:28:00+03:00

2025-02-01T21:28:00+03:00

2025-02-01T21:28:00+03:00

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организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене. "Сожжение Корана перед посольством Турции в Копенгагене", - написал Палудан в социальной сети X. Он также опубликовал видео, где есть кадры с горящим Кораном. Палудан заявил, что в пятницу датская полиция запретила ему проводить подобные демонстрации, после того как в Швеции был застрелен организатор акций с сожжением Корана Салван Момика. На видео лидер датской партии сообщил, что акция проведена в память о Момике. Момика был застрелен в жилом районе города Сёдертелье вечером в среду. Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования, все они подозревались в его убийстве. Прокурор должен принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля. Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

https://ria.ru/20250130/shvetsija-1996326663.html

https://ria.ru/20250201/ubiystvo-1996780903.html

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копенгаген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, турция, копенгаген, организация исламского сотрудничества