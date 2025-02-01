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Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене - РИА Новости, 01.02.2025
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21:28 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/koran-1996835391.html
Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене
Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене - РИА Новости, 01.02.2025
Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене
Лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:28:00+03:00
2025-02-01T21:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене. "Сожжение Корана перед посольством Турции в Копенгагене", - написал Палудан в социальной сети X. Он также опубликовал видео, где есть кадры с горящим Кораном. Палудан заявил, что в пятницу датская полиция запретила ему проводить подобные демонстрации, после того как в Швеции был застрелен организатор акций с сожжением Корана Салван Момика. На видео лидер датской партии сообщил, что акция проведена в память о Момике. Момика был застрелен в жилом районе города Сёдертелье вечером в среду. Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования, все они подозревались в его убийстве. Прокурор должен принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля. Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
https://ria.ru/20250130/shvetsija-1996326663.html
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в мире, швеция, турция, копенгаген, организация исламского сотрудничества
В мире, Швеция, Турция, Копенгаген, Организация исламского сотрудничества
Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене

Лидер партии "Жесткий курс" Палудан сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене

CC BY-SA 4.0 / Tobias Hellsten / ToHell / Расмус Палудан сжигает Коран в Стокгольме
Расмус Палудан сжигает Коран в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Tobias Hellsten / ToHell /
Расмус Палудан сжигает Коран в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене.
"Сожжение Корана перед посольством Турции в Копенгагене", - написал Палудан в социальной сети X.
Иракский иммигрант Салван Момика - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
30 января, 12:29
Он также опубликовал видео, где есть кадры с горящим Кораном.
Палудан заявил, что в пятницу датская полиция запретила ему проводить подобные демонстрации, после того как в Швеции был застрелен организатор акций с сожжением Корана Салван Момика. На видео лидер датской партии сообщил, что акция проведена в память о Момике.
Момика был застрелен в жилом районе города Сёдертелье вечером в среду. Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования, все они подозревались в его убийстве. Прокурор должен принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля.
Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании.
Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана
Вчера, 13:23
 
В миреШвецияТурцияКопенгагенОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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