Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене
Лидер партии "Жесткий курс" Палудан сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене
Расмус Палудан сжигает Коран в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене.
"Сожжение Корана перед посольством Турции в Копенгагене", - написал Палудан в социальной сети X.
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
30 января, 12:29
Он также опубликовал видео, где есть кадры с горящим Кораном.
Палудан заявил, что в пятницу датская полиция запретила ему проводить подобные демонстрации, после того как в Швеции был застрелен организатор акций с сожжением Корана Салван Момика. На видео лидер датской партии сообщил, что акция проведена в память о Момике.
Момика был застрелен в жилом районе города Сёдертелье вечером в среду. Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования, все они подозревались в его убийстве. Прокурор должен принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля.
Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании.
Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.