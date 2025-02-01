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Президент Кипра получил сообщение с угрозами - РИА Новости, 01.02.2025
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22:59 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/kipr-1996842292.html
Президент Кипра получил сообщение с угрозами
Президент Кипра получил сообщение с угрозами - РИА Новости, 01.02.2025
Президент Кипра получил сообщение с угрозами
Президент Кипра Никос Христодулидис в беседе с журналистами подтвердил информацию о том, что ему поступило сообщение с угрозами, сообщил телеканал Sigma. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:59:00+03:00
2025-02-01T22:59:00+03:00
в мире
кипр
никос христодулидис
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АФИНЫ, 1 фев - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис в беседе с журналистами подтвердил информацию о том, что ему поступило сообщение с угрозами, сообщил телеканал Sigma. "Я подтверждаю факт происшедшего и полностью доверяю властям Республики Кипр", — заявил Хрстодулидис, когда его спросили об этом. Христодулидис сказал, что не хочет ничего больше добавлять по этому поводу. По информации телеканала, сообщение с угрозами на личный номер телефона президента отправил неизвестный. Власти установили, что смс отправил заключенный из тюрьмы, в связи с этим в отделении центральной тюрьмы был проведен обыск. Рейд в тюрьме проводили 50 сотрудников полиции, что само по себе свидетельствует о серьезности ситуации, поскольку расследования обычно проводят 15–20 сотрудников полиции. Полиция обнаружила сотовый телефон вместе с зарядным устройством. По данным СМИ, сообщение отправил Симон Мистриэль Айкут, обвиняемый по делу о хищении имущества греков-киприотов в особо крупных размерах.
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в мире, кипр, никос христодулидис
В мире, Кипр, Никос Христодулидис
Президент Кипра получил сообщение с угрозами

Президент Кипра Христодулидис подтвердил, что ему поступило сообщение с угрозами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкНикос Христодулидис
Никос Христодулидис - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Никос Христодулидис. Архивное фото
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АФИНЫ, 1 фев - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис в беседе с журналистами подтвердил информацию о том, что ему поступило сообщение с угрозами, сообщил телеканал Sigma.
«
"Я подтверждаю факт происшедшего и полностью доверяю властям Республики Кипр", — заявил Хрстодулидис, когда его спросили об этом.
Христодулидис сказал, что не хочет ничего больше добавлять по этому поводу.
По информации телеканала, сообщение с угрозами на личный номер телефона президента отправил неизвестный. Власти установили, что смс отправил заключенный из тюрьмы, в связи с этим в отделении центральной тюрьмы был проведен обыск. Рейд в тюрьме проводили 50 сотрудников полиции, что само по себе свидетельствует о серьезности ситуации, поскольку расследования обычно проводят 15–20 сотрудников полиции. Полиция обнаружила сотовый телефон вместе с зарядным устройством. По данным СМИ, сообщение отправил Симон Мистриэль Айкут, обвиняемый по делу о хищении имущества греков-киприотов в особо крупных размерах.
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 22 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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