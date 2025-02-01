https://ria.ru/20250201/kipr-1996842292.html

Президент Кипра получил сообщение с угрозами

Президент Кипра получил сообщение с угрозами - РИА Новости, 01.02.2025

Президент Кипра получил сообщение с угрозами

Президент Кипра Никос Христодулидис в беседе с журналистами подтвердил информацию о том, что ему поступило сообщение с угрозами, сообщил телеканал Sigma. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T22:59:00+03:00

2025-02-01T22:59:00+03:00

2025-02-01T22:59:00+03:00

в мире

кипр

никос христодулидис

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АФИНЫ, 1 фев - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис в беседе с журналистами подтвердил информацию о том, что ему поступило сообщение с угрозами, сообщил телеканал Sigma. "Я подтверждаю факт происшедшего и полностью доверяю властям Республики Кипр", — заявил Хрстодулидис, когда его спросили об этом. Христодулидис сказал, что не хочет ничего больше добавлять по этому поводу. По информации телеканала, сообщение с угрозами на личный номер телефона президента отправил неизвестный. Власти установили, что смс отправил заключенный из тюрьмы, в связи с этим в отделении центральной тюрьмы был проведен обыск. Рейд в тюрьме проводили 50 сотрудников полиции, что само по себе свидетельствует о серьезности ситуации, поскольку расследования обычно проводят 15–20 сотрудников полиции. Полиция обнаружила сотовый телефон вместе с зарядным устройством. По данным СМИ, сообщение отправил Симон Мистриэль Айкут, обвиняемый по делу о хищении имущества греков-киприотов в особо крупных размерах.

https://ria.ru/20241230/prezident-1992057432.html

кипр

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кипр, никос христодулидис