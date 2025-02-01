https://ria.ru/20250201/kiev-1996833439.html

Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области

Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 01.02.2025

Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области

Украинские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ и под конвоем отправляют их на фронт, сообщила РИА Новости Лариса Жалинская,... РИА Новости, 01.02.2025

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ГЕНИЧЕСК, 1 фев - РИА Новости. Украинские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ и под конвоем отправляют их на фронт, сообщила РИА Новости Лариса Жалинская, спортсменка из Запорожья, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. "Нет, Западная Украина. Речь идет в основном это Ивано-Франковская область… туда отправляют, там они сейчас перешли к гендерной комплектации взводов, там отделений. То есть они собирают какую-то женскую ротацию, скажем так. Вот там происходит это "боевое слаживание"… А вот опасность уже потом. Потом, оказавшись уже там, люди фактически становятся заключенными", - сказала агентству бежавшая в Россию из оккупированного Киевом Запорожья спортсменка. По словам собеседницы агентства, пройдя на Западной Украине процедуру боевого слаживания, военнослужащие конвоируются приставленными к ним сержантами непосредственно на линию фронта.

https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

ивано-франковская область

запорожье

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спортсменка из Запорожья: "Киевские власти формируют женские подразделения ВСУ" Киевские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ и под конвоем отправляют их на фронт, сообщила РИА Новости Лариса Жалинская, спортсменка из Запорожья, которую вынудили служить в нацгвардии Украины. 2025-02-01T21:06 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ивано-франковская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины, украина, россия