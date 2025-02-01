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Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 01.02.2025 (обновлено: 21:34 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/kiev-1996833439.html
Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области
Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 01.02.2025
Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области
Украинские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ и под конвоем отправляют их на фронт, сообщила РИА Новости Лариса Жалинская,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:06:00+03:00
2025-02-01T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
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россия
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ГЕНИЧЕСК, 1 фев - РИА Новости. Украинские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ и под конвоем отправляют их на фронт, сообщила РИА Новости Лариса Жалинская, спортсменка из Запорожья, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. "Нет, Западная Украина. Речь идет в основном это Ивано-Франковская область… туда отправляют, там они сейчас перешли к гендерной комплектации взводов, там отделений. То есть они собирают какую-то женскую ротацию, скажем так. Вот там происходит это "боевое слаживание"… А вот опасность уже потом. Потом, оказавшись уже там, люди фактически становятся заключенными", - сказала агентству бежавшая в Россию из оккупированного Киевом Запорожья спортсменка. По словам собеседницы агентства, пройдя на Западной Украине процедуру боевого слаживания, военнослужащие конвоируются приставленными к ним сержантами непосредственно на линию фронта.
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Спортсменка из Запорожья: "Киевские власти формируют женские подразделения ВСУ"
Киевские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ и под конвоем отправляют их на фронт, сообщила РИА Новости Лариса Жалинская, спортсменка из Запорожья, которую вынудили служить в нацгвардии Украины.
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в мире, ивано-франковская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Киев формирует женские подразделения в Ивано-Франковской области

Киевские власти формируют женские подразделения ВСУ в Ивано-Франковской области

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ГЕНИЧЕСК, 1 фев - РИА Новости. Украинские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ и под конвоем отправляют их на фронт, сообщила РИА Новости Лариса Жалинская, спортсменка из Запорожья, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины.
"Нет, Западная Украина. Речь идет в основном это Ивано-Франковская область… туда отправляют, там они сейчас перешли к гендерной комплектации взводов, там отделений. То есть они собирают какую-то женскую ротацию, скажем так. Вот там происходит это "боевое слаживание"… А вот опасность уже потом. Потом, оказавшись уже там, люди фактически становятся заключенными", - сказала агентству бежавшая в Россию из оккупированного Киевом Запорожья спортсменка.
По словам собеседницы агентства, пройдя на Западной Украине процедуру боевого слаживания, военнослужащие конвоируются приставленными к ним сержантами непосредственно на линию фронта.
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16 января, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИвано-Франковская областьЗапорожьеКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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