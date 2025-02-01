Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 01.02.2025 (обновлено: 19:31 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/kellog-1996822956.html
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы - РИА Новости, 01.02.2025
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы
США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:12:00+03:00
2025-02-01T19:31:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_30836604607d8e5fd34f4a9d283faee7.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога. "США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", — говорится в публикации.По словам Келлога, президентские и парламентские выборы на Украине должны быть проведены.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html
https://ria.ru/20250201/kellog-1996742839.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f28b447134feccae2bf065d7d4ab732e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы

Спецпосланник США Келлог заявил, что выборы на Украине должны быть проведены

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога.
"США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
Вчера, 02:45
По словам Келлога, президентские и парламентские выборы на Украине должны быть проведены.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Келлог заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам мира
Вчера, 02:40
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинКит КеллогДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала