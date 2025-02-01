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Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы - РИА Новости, 01.02.2025
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы
США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога. "США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", — говорится в публикации.По словам Келлога, президентские и парламентские выборы на Украине должны быть проведены.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы
Спецпосланник США Келлог заявил, что выборы на Украине должны быть проведены