https://ria.ru/20250201/kellog-1996822956.html

Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы

Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы - РИА Новости, 01.02.2025

Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы

США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T19:12:00+03:00

2025-02-01T19:12:00+03:00

2025-02-01T19:31:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

кит келлог

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_30836604607d8e5fd34f4a9d283faee7.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога. "США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", — говорится в публикации.По словам Келлога, президентские и парламентские выборы на Украине должны быть проведены.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

https://ria.ru/20250201/kellog-1996742839.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский