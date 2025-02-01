https://ria.ru/20250201/kellog-1996742839.html

Келлог заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам мира

Келлог заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам мира - РИА Новости, 01.02.2025

Келлог заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам мира

Завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и США, заявил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T02:40:00+03:00

2025-02-01T02:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и США, заявил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог. "Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Коллег также добавил, что считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250122/tramp-1994937827.html

https://ria.ru/20250125/kellog-1995418541.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, кит келлог, владимир зеленский