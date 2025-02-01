Келлог заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам мира
Келлог: завершение конфликта на Украине отвечает интересам всех, включая США
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и США, заявил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог.
"Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
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Коллег также добавил, что считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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