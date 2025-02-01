https://ria.ru/20250201/kelera-1996783717.html
Умер бывший президент Германии Хорст Келер
Умер бывший президент Германии Хорст Келер - РИА Новости, 01.02.2025
Умер бывший президент Германии Хорст Келер
Бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, скончался в возрасте 81 года от тяжелой болезни, сообщает... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:54:00+03:00
2025-02-01T13:54:00+03:00
2025-02-01T13:54:00+03:00
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996783462_0:177:2892:1804_1920x0_80_0_0_7fb4b633a751dd13dc5c39eda7f866b7.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, скончался в возрасте 81 года от тяжелой болезни, сообщает газета Welt. "Умер бывший федеральный президент Хорст Кёлер. Он умер рано утром в субботу в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни", - пишет газета со ссылкой на канцелярию федерального президента. Кёлер был избран главой государства 23 мая 2004 года, переизбран в 2009 году, в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы Германии. "Мы можем быть только глубоко благодарны за то, что нам удалось увидеть Хорста Кёлера в качестве девятого федерального президента Федеративной Республики Германия. Он многое дал этой стране", - цитирует газета письмо президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, отправленное вдове экс-президента Еве Луизе Кёлер. В своем письме с соболезнованиями президент Штайнмайер отметил, что Кёлер был почти неизвестен широкой общественности, когда его избрали главой государства в 2004 году, но он быстро завоевал большое признание и симпатии, пишет Welt.
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996783462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7f6d614ac3ea510e7bccfbb842808fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, welt
В мире, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Welt
Умер бывший президент Германии Хорст Келер
Welt: бывший президент Германии Хорст Келер умер после тяжелой болезни
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, скончался в возрасте 81 года от тяжелой болезни, сообщает газета Welt
.
«
"Умер бывший федеральный президент Хорст Кёлер. Он умер рано утром в субботу в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни", - пишет газета со ссылкой на канцелярию федерального президента.
Кёлер был избран главой государства 23 мая 2004 года, переизбран в 2009 году, в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы Германии.
"Мы можем быть только глубоко благодарны за то, что нам удалось увидеть Хорста Кёлера в качестве девятого федерального президента Федеративной Республики Германия. Он многое дал этой стране", - цитирует газета письмо президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, отправленное вдове экс-президента Еве Луизе Кёлер.
В своем письме с соболезнованиями президент Штайнмайер отметил, что Кёлер был почти неизвестен широкой общественности, когда его избрали главой государства в 2004 году, но он быстро завоевал большое признание и симпатии, пишет Welt.