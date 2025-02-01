https://ria.ru/20250201/kelera-1996783717.html

Умер бывший президент Германии Хорст Келер

Умер бывший президент Германии Хорст Келер - РИА Новости, 01.02.2025

Умер бывший президент Германии Хорст Келер

Бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, скончался в возрасте 81 года от тяжелой болезни, сообщает... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T13:54:00+03:00

2025-02-01T13:54:00+03:00

2025-02-01T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, скончался в возрасте 81 года от тяжелой болезни, сообщает газета Welt. "Умер бывший федеральный президент Хорст Кёлер. Он умер рано утром в субботу в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни", - пишет газета со ссылкой на канцелярию федерального президента. Кёлер был избран главой государства 23 мая 2004 года, переизбран в 2009 году, в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы Германии. "Мы можем быть только глубоко благодарны за то, что нам удалось увидеть Хорста Кёлера в качестве девятого федерального президента Федеративной Республики Германия. Он многое дал этой стране", - цитирует газета письмо президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, отправленное вдове экс-президента Еве Луизе Кёлер. В своем письме с соболезнованиями президент Штайнмайер отметил, что Кёлер был почти неизвестен широкой общественности, когда его избрали главой государства в 2004 году, но он быстро завоевал большое признание и симпатии, пишет Welt.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, welt