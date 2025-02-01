https://ria.ru/20250201/kater-1996804905.html
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 01.02.2025
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря, следовавшего в направлении... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:26:00+03:00
2025-02-01T16:26:00+03:00
2025-02-01T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Ранее МО РФ сообщило, что ночью на 1 февраля в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма. На видеоролике видно, как огнем дежурных огневых средств Черноморского флота был уничтожен украинский катер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение безэкипажного катера ВСУ, следовавшего в направлении Крымского полуострова
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
2025-02-01T16:26
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море
МО показало уничтожение украинского безэкипажного катера, двигавшегося к Крыму