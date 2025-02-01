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Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море

Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 01.02.2025

Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря, следовавшего в направлении... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:26:00+03:00

2025-02-01T16:26:00+03:00

2025-02-01T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Ранее МО РФ сообщило, что ночью на 1 февраля в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма. На видеоролике видно, как огнем дежурных огневых средств Черноморского флота был уничтожен украинский катер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение безэкипажного катера ВСУ, следовавшего в направлении Крымского полуострова Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ, следовавшего в направлении Крымского полуострова. 2025-02-01T16:26 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины