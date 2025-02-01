https://ria.ru/20250201/karlson-1996780291.html
Карлсон жестко высказался о Зеленском
Карлсон жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 01.02.2025
Карлсон жестко высказался о Зеленском
Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:16:00+03:00
2025-02-01T13:16:00+03:00
2025-02-01T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором. "Первая черта диктатора — он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Убил своих политических оппонентов. Запретил языковую группу. Мне все это кажется чертами диктатуры", — сказал Карлсон.По словам журналиста, правительства США и Великобритании поддерживают этого диктатора на Украине. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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Карлсон жестко высказался о Зеленском
Американский журналист Карлсон назвал Зеленского диктатором