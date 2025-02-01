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Карлсон жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 01.02.2025 (обновлено: 15:01 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/karlson-1996780291.html
Карлсон жестко высказался о Зеленском
Карлсон жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 01.02.2025
Карлсон жестко высказался о Зеленском
Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором. РИА Новости, 01.02.2025
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2025-02-01T15:01:00+03:00
в мире
сша
великобритания
украина
владимир зеленский
такер карлсон
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором. "Первая черта диктатора — он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Убил своих политических оппонентов. Запретил языковую группу. Мне все это кажется чертами диктатуры", — сказал Карлсон.По словам журналиста, правительства США и Великобритании поддерживают этого диктатора на Украине. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996574222.html
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в мире, сша, великобритания, украина, владимир зеленский, такер карлсон, владимир путин
В мире, США, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Карлсон жестко высказался о Зеленском

Американский журналист Карлсон назвал Зеленского диктатором

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.
"Первая черта диктатора — он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Убил своих политических оппонентов. Запретил языковую группу. Мне все это кажется чертами диктатуры", — сказал Карлсон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Определено идеальное послевоенное устройство Украины
08:00
По словам журналиста, правительства США и Великобритании поддерживают этого диктатора на Украине.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Зеленский признал свою нелегитимность, заявил Медведчук
Вчера, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияУкраинаВладимир ЗеленскийТакер КарлсонВладимир Путин
 
 
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