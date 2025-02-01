https://ria.ru/20250201/kamchatka-1996776773.html

На Камчатке арестовали врио главы города Елизово

На Камчатке арестовали врио главы города Елизово - РИА Новости, 01.02.2025

На Камчатке арестовали врио главы города Елизово

Временно исполняющего обязанности главы города Елизово, второго по величине на Камчатке, взяли под стражу в зале суда по делу о превышении должностных... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:47:00+03:00

2025-02-01T12:47:00+03:00

2025-02-01T12:47:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

елизово

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости️. Временно исполняющего обязанности главы города Елизово, второго по величине на Камчатке, взяли под стражу в зале суда по делу о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура региона. "Врио главы Елизовского городского поселения избрана мера пресечения. Он подозревается в превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Следствием установлено, что фигурант издал распоряжения о выплате себе премии, а также вознаграждении и материальной помощи главе поселения, чем причинил ущерб бюджету на сумму более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Срок заключения под стражу составит два месяца. Постановление не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20250201/rosnano-1996773757.html

петропавловск-камчатский

елизово

камчатка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, петропавловск-камчатский, елизово, камчатка