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На Камчатке арестовали врио главы города Елизово - РИА Новости, 01.02.2025
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12:47 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/kamchatka-1996776773.html
На Камчатке арестовали врио главы города Елизово
На Камчатке арестовали врио главы города Елизово - РИА Новости, 01.02.2025
На Камчатке арестовали врио главы города Елизово
Временно исполняющего обязанности главы города Елизово, второго по величине на Камчатке, взяли под стражу в зале суда по делу о превышении должностных... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:47:00+03:00
2025-02-01T12:47:00+03:00
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости️. Временно исполняющего обязанности главы города Елизово, второго по величине на Камчатке, взяли под стражу в зале суда по делу о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура региона. "Врио главы Елизовского городского поселения избрана мера пресечения. Он подозревается в превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Следствием установлено, что фигурант издал распоряжения о выплате себе премии, а также вознаграждении и материальной помощи главе поселения, чем причинил ущерб бюджету на сумму более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Срок заключения под стражу составит два месяца. Постановление не вступило в законную силу.
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происшествия, петропавловск-камчатский, елизово, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Камчатка
На Камчатке арестовали врио главы города Елизово

На Камчатке арестовали врио главы города Елизово по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости️. Временно исполняющего обязанности главы города Елизово, второго по величине на Камчатке, взяли под стражу в зале суда по делу о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура региона.
"Врио главы Елизовского городского поселения избрана мера пресечения. Он подозревается в превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Следствием установлено, что фигурант издал распоряжения о выплате себе премии, а также вознаграждении и материальной помощи главе поселения, чем причинил ущерб бюджету на сумму более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Срок заключения под стражу составит два месяца. Постановление не вступило в законную силу.
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