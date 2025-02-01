https://ria.ru/20250201/izrail-1996838629.html

Назначен новый начальник генштаба армии Израиля

Назначен новый начальник генштаба армии Израиля - РИА Новости, 01.02.2025

Назначен новый начальник генштаба армии Израиля

Новым начальником генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) станет генеральный директор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир, сообщила в субботу вечером... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T22:11:00+03:00

2025-02-01T22:11:00+03:00

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израиль

в мире

биньямин нетаньяху

исраэль кац

армия обороны израиля (цахал)

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Новым начальником генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) станет генеральный директор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир, сообщила в субботу вечером канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац договорились сегодня вечером о назначении генерал-майора в отставке Эяля Замира на пост следующего начальника генерального штаба ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.В январе действующий начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года, причиной своего ухода Халеви назвал провал военных во время атаки палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября 2023 года.Израильский авторитетный военный деятель 58-летний Эяль Замир прослужил в ЦАХАЛ 38 лет и является генералом бронетанковых войск. Ранее он дважды был среди кандидатов на пост начальника генштаба. В начале 2023 года после победы Биньямина Нетаньяху на выборах Замир, считающийся близким к Нетаньяху, был назначен генеральным директором минобороны. В последние годы Замир регулярно возглавлял визиты израильских военных делегаций в США и другие страны, в рамках которых подписывались контракты на поставки военной помощи Израилю и оружейные сделки.

https://ria.ru/20250121/tsakhal-1994848394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, биньямин нетаньяху, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году