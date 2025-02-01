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Грузия в декабре на четверть нарастила покупки российского шоколада - РИА Новости, 01.02.2025
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07:02 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/import-1996751407.html
Грузия в декабре на четверть нарастила покупки российского шоколада
Грузия в декабре на четверть нарастила покупки российского шоколада - РИА Новости, 01.02.2025
Грузия в декабре на четверть нарастила покупки российского шоколада
Импорт Грузией российского шоколада в декабре прошлого года увеличился по сравнению с ноябрем на четверть - до максимума за год, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:02:00+03:00
2025-02-01T07:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Импорт Грузией российского шоколада в декабре прошлого года увеличился по сравнению с ноябрем на четверть - до максимума за год, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Так, в декабре покупки Грузией шоколада и других готовых продуктов с содержанием какао составили 4,3 миллиона долларов - что на 26% больше, чем месяцем ранее. Такой показатель стал максимальным с предыдущего декабря, когда объемы импорта достигли 4,7 миллиона долларов. Суммарно по итогам прошлого года в Грузию из РФ приехало продукции из какао на 29,9 миллиона долларов. При этом прирост за год на 2% позволил достичь максимума с 2022 года. Больше всего в 2024 году Тбилиси покупал у Москвы изделия из шоколада - конфеты, пасты, напитки с какао и тому подобное - на 23 миллиона долларов. Также импортировались шоколадки, батончики и другие подобные сладости с начинкой - на 4,04 миллиона долларов, а без начинки - на 2,8 миллиона долларов. Россия в прошлогоднем грузинском импорте шоколада и других сладостей с какао заняла первое место. В пятерке главных поставщиков в Грузию также расположились Украина (17,5 миллиона долларов), Турция (12,5 миллиона), Польша (8,04 миллиона) и Хорватия (7,6 миллиона).
https://ria.ru/20250123/import-1995062251.html
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экономика, грузия, россия, тбилиси
Экономика, Грузия, Россия, Тбилиси
Грузия в декабре на четверть нарастила покупки российского шоколада

Импорт Грузией шоколада из России вырос на четверть по сравнению с ноябрем

© Pixabay / EnotovyjБелый, молочный и темный шоколад
Белый, молочный и темный шоколад - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Pixabay / Enotovyj
Белый, молочный и темный шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Импорт Грузией российского шоколада в декабре прошлого года увеличился по сравнению с ноябрем на четверть - до максимума за год, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.
Так, в декабре покупки Грузией шоколада и других готовых продуктов с содержанием какао составили 4,3 миллиона долларов - что на 26% больше, чем месяцем ранее. Такой показатель стал максимальным с предыдущего декабря, когда объемы импорта достигли 4,7 миллиона долларов.
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Суммарно по итогам прошлого года в Грузию из РФ приехало продукции из какао на 29,9 миллиона долларов. При этом прирост за год на 2% позволил достичь максимума с 2022 года.
Больше всего в 2024 году Тбилиси покупал у Москвы изделия из шоколада - конфеты, пасты, напитки с какао и тому подобное - на 23 миллиона долларов. Также импортировались шоколадки, батончики и другие подобные сладости с начинкой - на 4,04 миллиона долларов, а без начинки - на 2,8 миллиона долларов.
Россия в прошлогоднем грузинском импорте шоколада и других сладостей с какао заняла первое место. В пятерке главных поставщиков в Грузию также расположились Украина (17,5 миллиона долларов), Турция (12,5 миллиона), Польша (8,04 миллиона) и Хорватия (7,6 миллиона).
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