https://ria.ru/20250201/gusary-1996753761.html

"Черные гусары" захватили пять пленных без единого выстрела

"Черные гусары" захватили пять пленных без единого выстрела - РИА Новости, 01.02.2025

"Черные гусары" захватили пять пленных без единого выстрела

Отряд разведчиков "Черные гусары" из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО захватил пять пленных без единого выстрела, рассказал командир... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:02:00+03:00

2025-02-01T08:02:00+03:00

2025-02-01T16:27:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Отряд разведчиков "Черные гусары" из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО захватил пять пленных без единого выстрела, рассказал командир равзедроты Алексей Чупин с позывным Тропа."Мы разведчики, наша задача — зайти в тыл <...>. Снять разведданные, выявить цель, навести корректировку артиллерии, дать целеуказание. Были задачи по взятию языка, с которыми мы успешно справились. Вскрыли опорник, взяли оттуда пять человек. Без потерь у нас все прошло. Враг понес потери, порядка четырех военнослужащих мы ликвидировали. Пять человек забрали, ушли практически без единого выстрела", — отметил военный.Как рассказал Чупин, он служит на СВО с декабря 2023 года, кадровый офицер. Оканчивал в военном вузе факультет спецназа и разведки в 2014-м, отслужил контракт и уволился из армии в звании старшего лейтенанта. На спецоперации опытный боец сразу стал командовать ротой глубинной разведки и взял позывной Тропа.Первого февраля 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская ордена Суворова бригада 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа отмечает 20-ю годовщину со дня образования.С 2020 по 2021 год бригада принимала участие в операции по поддержанию мира в Карабахе.С первых дней СВО 15-я бригада выполняла задачи на самых сложных направлениях: в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях и в ЛНР. Сейчас подразделения бригады наступают на Красноармейском направлении, они приняли участие в освобождении более 15 населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html

https://ria.ru/20250125/kurahovo-1995436797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, центральный военный округ