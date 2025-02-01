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"Черные гусары" захватили пять пленных без единого выстрела - РИА Новости, 01.02.2025
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08:02 01.02.2025 (обновлено: 16:27 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/gusary-1996753761.html
"Черные гусары" захватили пять пленных без единого выстрела
"Черные гусары" захватили пять пленных без единого выстрела - РИА Новости, 01.02.2025
"Черные гусары" захватили пять пленных без единого выстрела
Отряд разведчиков "Черные гусары" из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО захватил пять пленных без единого выстрела, рассказал командир... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:02:00+03:00
2025-02-01T16:27:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Отряд разведчиков "Черные гусары" из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО захватил пять пленных без единого выстрела, рассказал командир равзедроты Алексей Чупин с позывным Тропа."Мы разведчики, наша задача — зайти в тыл &lt;...&gt;. Снять разведданные, выявить цель, навести корректировку артиллерии, дать целеуказание. Были задачи по взятию языка, с которыми мы успешно справились. Вскрыли опорник, взяли оттуда пять человек. Без потерь у нас все прошло. Враг понес потери, порядка четырех военнослужащих мы ликвидировали. Пять человек забрали, ушли практически без единого выстрела", — отметил военный.Как рассказал Чупин, он служит на СВО с декабря 2023 года, кадровый офицер. Оканчивал в военном вузе факультет спецназа и разведки в 2014-м, отслужил контракт и уволился из армии в звании старшего лейтенанта. На спецоперации опытный боец сразу стал командовать ротой глубинной разведки и взял позывной Тропа.Первого февраля 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская ордена Суворова бригада 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа отмечает 20-ю годовщину со дня образования.С 2020 по 2021 год бригада принимала участие в операции по поддержанию мира в Карабахе.С первых дней СВО 15-я бригада выполняла задачи на самых сложных направлениях: в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях и в ЛНР. Сейчас подразделения бригады наступают на Красноармейском направлении, они приняли участие в освобождении более 15 населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Центральный военный округ
"Черные гусары" захватили пять пленных без единого выстрела

Отряд разведчиков "Черные гусары" захватил пять пленных без единого выстрела

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБТР-82а с разведгруппой 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады "Черные гусары"
БТР-82а с разведгруппой 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады Черные гусары - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БТР-82а с разведгруппой 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады "Черные гусары"
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ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Отряд разведчиков "Черные гусары" из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО захватил пять пленных без единого выстрела, рассказал командир равзедроты Алексей Чупин с позывным Тропа.
"Мы разведчики, наша задача — зайти в тыл <...>. Снять разведданные, выявить цель, навести корректировку артиллерии, дать целеуказание. Были задачи по взятию языка, с которыми мы успешно справились. Вскрыли опорник, взяли оттуда пять человек. Без потерь у нас все прошло. Враг понес потери, порядка четырех военнослужащих мы ликвидировали. Пять человек забрали, ушли практически без единого выстрела", — отметил военный.
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Как рассказал Чупин, он служит на СВО с декабря 2023 года, кадровый офицер. Оканчивал в военном вузе факультет спецназа и разведки в 2014-м, отслужил контракт и уволился из армии в звании старшего лейтенанта. На спецоперации опытный боец сразу стал командовать ротой глубинной разведки и взял позывной Тропа.
Первого февраля 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская ордена Суворова бригада 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа отмечает 20-ю годовщину со дня образования.
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Бригада стала преемником легендарного подразделения легкой кавалерии — 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. В честь него в 2018 году указом президента бригаде присвоили почетное наименование "Александрийская". В истории русской армии Александрийский гусарский полк известен как "Бессмертные" и "Черные гусары".

С 2020 по 2021 год бригада принимала участие в операции по поддержанию мира в Карабахе.
С первых дней СВО 15-я бригада выполняла задачи на самых сложных направлениях: в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях и в ЛНР. Сейчас подразделения бригады наступают на Красноармейском направлении, они приняли участие в освобождении более 15 населенных пунктов ДНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЦентральный военный округ
 
 
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