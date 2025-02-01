В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата
Депутат Шеремет: чешский сенатор Немцова должна стать изгоем во всех странах
© Фото : Страница Мирославы Немцовой в соцсетиЧешский сенатор Мирослава Немцова
© Фото : Страница Мирославы Немцовой в соцсети
Чешский сенатор Мирослава Немцова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев -РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что чешский сенатор Мирослава Немцова, предложившая повторить блокаду Ленинграда, должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России.
Ранее СМИ сообщали, что сенатор Немцова написала на своей странице в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален.
СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда
31 января, 00:46
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"Чешский сенатор должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. За свои неадекватные, странные и подлые заявления она должна стать изгоем во всех цивилизованных странах", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Немцова своим заявлением не только выступила как пропагандист нацизма, но и наплевала на гибель миллионов людей, положивших свои жизни в борьбе с фашизмом.
"Надеюсь, у Немцовой хватит смелости не просто удалить пост, а публично покаяться, как минимум, перед всеми, кто сражался и остановил распространение коричневой чумы на нашей планете", - сказал депутат.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.