https://ria.ru/20250201/gosduma-1996845455.html

В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата

В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата - РИА Новости, 01.02.2025

В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что чешский сенатор Мирослава Немцова, предложившая повторить блокаду РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:47:00+03:00

2025-02-01T23:47:00+03:00

2025-02-01T23:47:00+03:00

ленинград

ладожское озеро

мирослава немцова

михаил шеремет

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев -РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что чешский сенатор Мирослава Немцова, предложившая повторить блокаду Ленинграда, должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. Ранее СМИ сообщали, что сенатор Немцова написала на своей странице в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален. "Чешский сенатор должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. За свои неадекватные, странные и подлые заявления она должна стать изгоем во всех цивилизованных странах", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Немцова своим заявлением не только выступила как пропагандист нацизма, но и наплевала на гибель миллионов людей, положивших свои жизни в борьбе с фашизмом. "Надеюсь, у Немцовой хватит смелости не просто удалить пост, а публично покаяться, как минимум, перед всеми, кто сражался и остановил распространение коричневой чумы на нашей планете", - сказал депутат. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20250131/blokada-1996512549.html

https://ria.ru/20250201/prizyv-1996778589.html

ленинград

ладожское озеро

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинград, ладожское озеро, мирослава немцова, михаил шеремет, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), госдума рф