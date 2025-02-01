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В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата - РИА Новости, 01.02.2025
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23:47 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/gosduma-1996845455.html
В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата
В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата - РИА Новости, 01.02.2025
В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что чешский сенатор Мирослава Немцова, предложившая повторить блокаду РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:47:00+03:00
2025-02-01T23:47:00+03:00
ленинград
ладожское озеро
мирослава немцова
михаил шеремет
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев -РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что чешский сенатор Мирослава Немцова, предложившая повторить блокаду Ленинграда, должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. Ранее СМИ сообщали, что сенатор Немцова написала на своей странице в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален. "Чешский сенатор должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. За свои неадекватные, странные и подлые заявления она должна стать изгоем во всех цивилизованных странах", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Немцова своим заявлением не только выступила как пропагандист нацизма, но и наплевала на гибель миллионов людей, положивших свои жизни в борьбе с фашизмом. "Надеюсь, у Немцовой хватит смелости не просто удалить пост, а публично покаяться, как минимум, перед всеми, кто сражался и остановил распространение коричневой чумы на нашей планете", - сказал депутат. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20250131/blokada-1996512549.html
https://ria.ru/20250201/prizyv-1996778589.html
ленинград
ладожское озеро
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ленинград, ладожское озеро, мирослава немцова, михаил шеремет, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), госдума рф
Ленинград, Ладожское озеро, Мирослава Немцова, Михаил Шеремет, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944), Госдума РФ
В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата

Депутат Шеремет: чешский сенатор Немцова должна стать изгоем во всех странах

© Фото : Страница Мирославы Немцовой в соцсетиЧешский сенатор Мирослава Немцова
Чешский сенатор Мирослава Немцова - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Страница Мирославы Немцовой в соцсети
Чешский сенатор Мирослава Немцова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев -РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что чешский сенатор Мирослава Немцова, предложившая повторить блокаду Ленинграда, должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России.
Ранее СМИ сообщали, что сенатор Немцова написала на своей странице в соцсети X, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное. Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции, после этого пост был со страницы удален.
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда
31 января, 00:46
«
"Чешский сенатор должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и быть объявлена персоной нон-грата в России. За свои неадекватные, странные и подлые заявления она должна стать изгоем во всех цивилизованных странах", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Немцова своим заявлением не только выступила как пропагандист нацизма, но и наплевала на гибель миллионов людей, положивших свои жизни в борьбе с фашизмом.
"Надеюсь, у Немцовой хватит смелости не просто удалить пост, а публично покаяться, как минимум, перед всеми, кто сражался и остановил распространение коричневой чумы на нашей планете", - сказал депутат.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда
Вчера, 12:58
 
ЛенинградЛадожское озероМирослава НемцоваМихаил ШереметСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)Госдума РФ
 
 
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