https://ria.ru/20250201/gosduma-1996743121.html

В Госдуме предупредили о новых правилах проверки лифтов с февраля

В Госдуме предупредили о новых правилах проверки лифтов с февраля - РИА Новости, 01.02.2025

В Госдуме предупредили о новых правилах проверки лифтов с февраля

Ростехнадзор с 3 февраля при получении трех и более жалоб от граждан на работу только одного лифта в подъезд имеет основание провести проверку, кроме того,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T02:48:00+03:00

2025-02-01T02:48:00+03:00

2025-02-01T02:48:00+03:00

общество

владимир кошелев

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ростехнадзор с 3 февраля при получении трех и более жалоб от граждан на работу только одного лифта в подъезд имеет основание провести проверку, кроме того, получение незначительных жалоб о неисправности лифтов (рывки, резкое ускорение, удары, подтекания масла или горизонтальное покачивание) также станет основанием для проведения проверки, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 3 февраля вступают в силу 2 новых индикатора риска: Ростехнадзор получает три и более жалоб от граждан, которые сообщают о том, что в одном подъезде работает только один лифт, а все остальные выведены из эксплуатации, это может стать основанием для проверки. Жалобы должны поступать в течение полугода с момента первой. Второй индикатор - если в течение месяца после первой жалобы на неисправности лифта поступают две и более жалобы о проблемах с движением лифта (например, рывки, резкое ускорение, удары, подтекания масла или горизонтальное покачивание), то это также станет причиной для проверки", - рассказал Кошелев. Парламентарий уточнил, что с марта 2023 года плановые проверки лифтов больше не проводятся, вместо этого введены индикаторы риска, которые служат основанием для внеплановых проверок. По его словам, индикаторы риска помогают выявлять потенциальные проблемы и нарушения на ранних стадиях. "Ранее Ростехнадзор мог реагировать только на жалобы, которые указывали на "непосредственную угрозу для жизни людей", но теперь ведомство сможет проводить проверки на основе частых жалоб, даже если они не связаны с серьезной опасностью для жизни. Эти нововведения направлены на улучшение контроля за состоянием лифтов и подъёмников, а также на предотвращение аварийных ситуаций", - отметил Кошелев. Кошелев добавил, что сейчас существует три ключевых индикатора риска, которые могут привести к внеплановой проверке: отсутствие более 30 дней сведений о выводе из эксплуатации лифта, который отработал свой срок, отсутствие информации о вводе нового лифта после того, как прошло больше 20 дней с момента сдачи дома застройщиком, нарушение правил эксплуатации лифтов, что также может стать причиной проверки. По его мнению, индикаторы риска позволяют Ростехнадзору более оперативно реагировать на потенциальные угрозы безопасности и предотвращать аварии.

https://realty.ria.ru/20250127/lift-1995297366.html

https://ria.ru/20250131/gosduma-1996515833.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир кошелев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), госдума рф