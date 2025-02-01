https://ria.ru/20250201/gosduma-1996742248.html

В Госдуме рассказали, как защитить свой аккаунт в Telegram

В Госдуме рассказали, как защитить свой аккаунт в Telegram - РИА Новости, 01.02.2025

В Госдуме рассказали, как защитить свой аккаунт в Telegram

Защитить свой аккаунт в Telegram можно с помощью настройки двухфакторной аутентификации, использования надёжного и сложного пароля для входа и включения... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T02:23:00+03:00

2025-02-01T02:23:00+03:00

2025-02-01T02:23:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

telegram

госдума рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Защитить свой аккаунт в Telegram можно с помощью настройки двухфакторной аутентификации, использования надёжного и сложного пароля для входа и включения уведомления о входах в аккаунт, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Защита аккаунта в Telegram — это ключевая мера для предотвращения действий злоумышленников, которые могут получить доступ к вашим данным или использовать ваш аккаунт в своих целях. В последнее время, к сожалению, схем мошенников в этом мессенджере становится все больше, поэтому я советую пользователям соблюдать ряд простых шагов для защиты своего аккаунта", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что первый шаг — настройка двухфакторной аутентификации. "Эта функция позволяет защитить ваш аккаунт дополнительным паролем, который требуется наряду с кодом из SMS. Это существенно затруднит взлом вашего аккаунта", - добавил парламентарий. Немкин считает, что не менее важно использовать надежный пароль для входа в Telegram. "Он должен быть уникальным и сложным, состоящим из комбинации букв, цифр и специальных символов. Избегайте использования очевидных вариантов, таких как даты рождения, имена или простые последовательности. Чем сложнее ваш пароль, тем сложнее злоумышленникам его подобрать. Храните его в безопасном месте и не передавайте третьим лицам", - отметил депутат. Также Немкин посоветовал быть осторожными с подозрительными сообщениями и ссылками, которые могут поступать от незнакомцев или даже от знакомых, чьи аккаунты могли быть взломаны. "Мошенники часто используют фишинг — сайты или сообщения, которые выглядят как официальные запросы от Telegram, но на самом деле направлены на кражу ваших данных. Никогда не вводите личную информацию на сторонних сайтах и не открывайте файлы от неизвестных отправителей", - предупредил депутат. Парламентарий считает, что следует регулярно проверять активные сеансы в настройках Telegram. "Это можно сделать в разделе "Устройства", где отображается список всех устройств, с которых выполнен вход в ваш аккаунт. Если вы видите подозрительное устройство или устройство, которым больше не пользуетесь, немедленно завершите этот сеанс. Это позволит исключить несанкционированный доступ к вашему аккаунту", - подчеркнул Немкин. Также следует включить уведомления о входах в аккаунт, добавил депутат. "Telegram может отправлять вам оповещения, если ваш аккаунт будет авторизован с нового устройства. Если вы получили такое уведомление, но не выполняли вход, это повод немедленно сменить пароль и завершить все подозрительные сеансы. Совокупность этих мер обеспечит максимальную защиту вашего аккаунта от мошенников и сохранит ваши данные в безопасности", - заключил он.

https://ria.ru/20250128/gosduma-1995811537.html

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https://ria.ru/20250125/moshennichestvo-1995421507.html

https://ria.ru/20241225/konsol-1991318952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, антон немкин (депутат), telegram, госдума рф