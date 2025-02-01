https://ria.ru/20250201/gosdep-1996741939.html

Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах

Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах - РИА Новости, 01.02.2025

Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах

Посольство РФ в США сообщило, что госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах Евгении Шишковой, Вадиме Наумове и Инне Волянской, они жили РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T02:19:00+03:00

2025-02-01T02:19:00+03:00

2025-02-01T02:19:00+03:00

олимпийские игры

евгения шишкова

вадим наумов

дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах Евгении Шишковой, Вадиме Наумове и Инне Волянской, они жили и работали в США. "Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", - говорится в Telegram-канале российского диппредставительства. Посольство добавляет со ссылкой на данные госдепа США, что погибшие постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию. Дипмиссия РФ также выразила соболезнования в связи с трагедией. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедших из жизни россиян. В Посольстве работает горячая линия (круглосуточный телефон +1 (202) 939‑8914) для обращений родственников погибших и оказания необходимой консульско-правовой помощи", - добавляется в заявлении посольства. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину. На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.

https://ria.ru/20250130/posolstvo-1996493060.html

https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996318270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, евгения шишкова, вадим наумов, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном