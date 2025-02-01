Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах
Госдеп подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе российских фигуристов
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах Евгении Шишковой, Вадиме Наумове и Инне Волянской, они жили и работали в США.
"Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", - говорится в Telegram-канале российского диппредставительства.
Посольство добавляет со ссылкой на данные госдепа США, что погибшие постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию. Дипмиссия РФ также выразила соболезнования в связи с трагедией.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедших из жизни россиян. В Посольстве работает горячая линия (круглосуточный телефон +1 (202) 939‑8914) для обращений родственников погибших и оказания необходимой консульско-правовой помощи", - добавляется в заявлении посольства.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
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