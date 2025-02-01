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Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах - РИА Новости, 01.02.2025
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02:19 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/gosdep-1996741939.html
Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах
Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах - РИА Новости, 01.02.2025
Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах
Посольство РФ в США сообщило, что госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах Евгении Шишковой, Вадиме Наумове и Инне Волянской, они жили РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T02:19:00+03:00
2025-02-01T02:19:00+03:00
олимпийские игры
евгения шишкова
вадим наумов
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах Евгении Шишковой, Вадиме Наумове и Инне Волянской, они жили и работали в США. "Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", - говорится в Telegram-канале российского диппредставительства. Посольство добавляет со ссылкой на данные госдепа США, что погибшие постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию. Дипмиссия РФ также выразила соболезнования в связи с трагедией. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедших из жизни россиян. В Посольстве работает горячая линия (круглосуточный телефон +1 (202) 939‑8914) для обращений родственников погибших и оказания необходимой консульско-правовой помощи", - добавляется в заявлении посольства. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину. На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
https://ria.ru/20250130/posolstvo-1996493060.html
https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996318270.html
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олимпийские игры, евгения шишкова, вадим наумов, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Олимпийские игры, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах

Госдеп подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе российских фигуристов

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах Евгении Шишковой, Вадиме Наумове и Инне Волянской, они жили и работали в США.
"Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", - говорится в Telegram-канале российского диппредставительства.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Посольство РФ заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой
30 января, 21:29
Посольство добавляет со ссылкой на данные госдепа США, что погибшие постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию. Дипмиссия РФ также выразила соболезнования в связи с трагедией.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедших из жизни россиян. В Посольстве работает горячая линия (круглосуточный телефон +1 (202) 939‑8914) для обращений родственников погибших и оказания необходимой консульско-правовой помощи", - добавляется в заявлении посольства.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США
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Олимпийские игрыЕвгения ШишковаВадим НаумовДональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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