https://ria.ru/20250201/gorlovka-1996827314.html

Украинские войска выпустили 28 снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили 28 снарядов по Горловке - РИА Новости, 01.02.2025

Украинские войска выпустили 28 снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили по Горловке 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T19:59:00+03:00

2025-02-01T19:59:00+03:00

2025-02-01T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.50 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Затем вплоть до 19.15 было выпущено еще 26 снарядов того же калибра. Кроме того, в 15.00 город подвергся атаке беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250201/rogov-1996816851.html

https://ria.ru/20250201/ukreprayon-1996811110.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, россия