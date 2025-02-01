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Украинские войска выпустили 28 снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили 28 снарядов по Горловке - РИА Новости, 01.02.2025
Украинские войска выпустили 28 снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили по Горловке 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:59:00+03:00
2025-02-01T19:59:00+03:00
2025-02-01T19:59:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.50 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Затем вплоть до 19.15 было выпущено еще 26 снарядов того же калибра. Кроме того, в 15.00 город подвергся атаке беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250201/rogov-1996816851.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Россия
Украинские войска выпустили 28 снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили по Горловке 28 снарядов натовского калибра