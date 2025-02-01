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При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 01.02.2025
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
По меньшей мере три мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате атаки со стороны украинских войск по остановке общественного транспорта, сообщил мэр... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:27:00+03:00
2025-02-01T15:27:00+03:00
2025-02-01T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. По меньшей мере три мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате атаки со стороны украинских войск по остановке общественного транспорта, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии... на остановке общественного транспорта ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Мэр Приходько: три человека пострадали при атаке ВСУ на остановку в Горловке