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Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа - РИА Новости, 01.02.2025
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17:30 01.02.2025 (обновлено: 19:01 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/goa-1996812910.html
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа - РИА Новости, 01.02.2025
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь консульства Николай Капустин. РИА Новости, 01.02.2025
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — РИА Новости. Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь консульства Николай Капустин. "Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян", — сказал собеседник агентства.По данным Telegram-канала Shot, двое неизвестных с мачете напали на супружескую пару в Гоа, разбившую палатку на пляже. Россиянин получил травмы лица, мужчине оказали помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает, говорится в публикации.
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гоа, россия, мумбаи, индия, в мире
Гоа, Россия, Мумбаи, Индия, В мире
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа

Генконсульство России в Мумбаи разберется с ситуацией нападения на граждан в Гоа

© РИА Новости / Евгений БезекаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — РИА Новости. Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь консульства Николай Капустин.
"Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян", — сказал собеседник агентства.
По данным Telegram-канала Shot, двое неизвестных с мачете напали на супружескую пару в Гоа, разбившую палатку на пляже.
Россиянин получил травмы лица, мужчине оказали помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает, говорится в публикации.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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ГоаРоссияМумбаиИндияВ мире
 
 
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