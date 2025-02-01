https://ria.ru/20250201/goa-1996812910.html
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа - РИА Новости, 01.02.2025
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь консульства Николай Капустин. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:30:00+03:00
2025-02-01T17:30:00+03:00
2025-02-01T19:01:00+03:00
гоа
россия
мумбаи
индия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19565/79/195657980_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_bf726d39d46fc7f6f4adecc8bf90597e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — РИА Новости. Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь консульства Николай Капустин. "Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян", — сказал собеседник агентства.По данным Telegram-канала Shot, двое неизвестных с мачете напали на супружескую пару в Гоа, разбившую палатку на пляже. Россиянин получил травмы лица, мужчине оказали помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает, говорится в публикации.
https://ria.ru/20250129/tailand-1996062479.html
гоа
россия
мумбаи
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19565/79/195657980_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_eb4a8c3807d9c3d46428c11c2c0ae6da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гоа, россия, мумбаи, индия, в мире
Гоа, Россия, Мумбаи, Индия, В мире
Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа
Генконсульство России в Мумбаи разберется с ситуацией нападения на граждан в Гоа