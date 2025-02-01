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Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа

Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа - РИА Новости, 01.02.2025

Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа

Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь консульства Николай Капустин. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:30:00+03:00

2025-02-01T17:30:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — РИА Новости. Генконсульство в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь консульства Николай Капустин. "Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян", — сказал собеседник агентства.По данным Telegram-канала Shot, двое неизвестных с мачете напали на супружескую пару в Гоа, разбившую палатку на пляже. Россиянин получил травмы лица, мужчине оказали помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает, говорится в публикации.

https://ria.ru/20250129/tailand-1996062479.html

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