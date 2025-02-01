Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады
Красносельский поблагодарил жителей ПМР за терпение во время газовой блокады
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады.
Ранее он сообщил, что Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, а в воскресенье в жилые дома поступит тепло.
"Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что энергокризис завершен.
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"Очень хочется верить, что самое сложное позади, что кризис преодолен. Это было сложное испытание для каждого жителя республики – от мала до велика, для всего приднестровского общества, всей страны. Но мы сплотились, консолидировали усилия и справились, в очередной раз доказав, что наша сила в единстве и в доверии друг другу", - добавил приднестровский лидер.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.