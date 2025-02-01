https://ria.ru/20250201/glava-1996810193.html

Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады

Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады - РИА Новости, 01.02.2025

Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:01:00+03:00

2025-02-01T17:01:00+03:00

2025-02-01T17:02:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады. Ранее он сообщил, что Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, а в воскресенье в жилые дома поступит тепло. "Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что энергокризис завершен. "Очень хочется верить, что самое сложное позади, что кризис преодолен. Это было сложное испытание для каждого жителя республики – от мала до велика, для всего приднестровского общества, всей страны. Но мы сплотились, консолидировали усилия и справились, в очередной раз доказав, что наша сила в единстве и в доверии друг другу", - добавил приднестровский лидер. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

https://ria.ru/20250201/moldavija-1996789080.html

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Варвара Скокшина

кишинев, молдавия, украина, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире