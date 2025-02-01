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Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады - РИА Новости, 01.02.2025
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17:01 01.02.2025 (обновлено: 17:02 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/glava-1996810193.html
Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады
Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады - РИА Новости, 01.02.2025
Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:01:00+03:00
2025-02-01T17:02:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады. Ранее он сообщил, что Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, а в воскресенье в жилые дома поступит тепло. "Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что энергокризис завершен. "Очень хочется верить, что самое сложное позади, что кризис преодолен. Это было сложное испытание для каждого жителя республики – от мала до велика, для всего приднестровского общества, всей страны. Но мы сплотились, консолидировали усилия и справились, в очередной раз доказав, что наша сила в единстве и в доверии друг другу", - добавил приднестровский лидер. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
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кишинев, молдавия, украина, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Кишинев, Молдавия, Украина, Вадим Красносельский, Майя Санду, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
Глава ПМР поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады

Красносельский поблагодарил жителей ПМР за терпение во время газовой блокады

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поблагодарил жителей за терпение во время газовой блокады.
Ранее он сообщил, что Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, а в воскресенье в жилые дома поступит тепло.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР
9 января, 07:38
"Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что энергокризис завершен.
«
"Очень хочется верить, что самое сложное позади, что кризис преодолен. Это было сложное испытание для каждого жителя республики – от мала до велика, для всего приднестровского общества, всей страны. Но мы сплотились, консолидировали усилия и справились, в очередной раз доказав, что наша сила в единстве и в доверии друг другу", - добавил приднестровский лидер.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Молдавии решили, что закупать электроэнергию в Румынии выгоднее
Вчера, 14:31
 
КишиневМолдавияУкраинаВадим КрасносельскийМайя СандуДорин РечанМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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