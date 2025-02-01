Кандидат в канцлеры Германии высказалась о ситуации на Украине
Кандидат в канцлеры Вайдель надеется, что США и Россия решат украинский конфликт
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что возлагает надежды на способность США и России завершить конфликт на Украине, поскольку Германия при текущем руководстве не в состоянии содействовать миру, передает корреспондент РИА Новости.
"Трамп был единственным кандидатом, который действительно выступал за мир в ходе своей предвыборной кампании. Лично я возлагаю большие надежды на то, что США вместе с Россией смогут как можно скорее положить конец этой ужасной войне, поскольку Европа, к сожалению, уже не в состоянии этого добиться — а Германия тем более", - заявила Вайдель в ходе предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург.
По словам Вайдель, в руководстве страны находятся дилетанты, среди которых кандидат в канцлеры в особенности выделила главу МИД Анналену Бербок.
"Задача Германии была бы с самого начала активно выступать за мир, вести переговоры с (Владимиром) Зеленским и (президентом РФ Владимиром) Путиным", - подчеркнула политик.
Вайдель отметила, что при этом у Германии и США разные интересы в сфере безопасности, и Берлину необходимо это манифестировать.
Ранее в Ной-Изенбурге под Франкфуртом-на-Майне, неподалеку от места проведения мероприятия "Альтернативы для Германии", прошла крупная демонстрация противников этой партии, участники требовали её запрета и протестовали против её якобы сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС).
По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране.
За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представителей фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.