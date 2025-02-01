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Кандидат в канцлеры Германии высказалась о ситуации на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996842091.html
Кандидат в канцлеры Германии высказалась о ситуации на Украине
Кандидат в канцлеры Германии высказалась о ситуации на Украине - РИА Новости, 01.02.2025
Кандидат в канцлеры Германии высказалась о ситуации на Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что возлагает надежды на способность США и России завершить конфликт на... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T22:57:00+03:00
2025-02-01T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
сша
россия
алиса вайдель
анналена бербок
хдс/хсс
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НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что возлагает надежды на способность США и России завершить конфликт на Украине, поскольку Германия при текущем руководстве не в состоянии содействовать миру, передает корреспондент РИА Новости. "Трамп был единственным кандидатом, который действительно выступал за мир в ходе своей предвыборной кампании. Лично я возлагаю большие надежды на то, что США вместе с Россией смогут как можно скорее положить конец этой ужасной войне, поскольку Европа, к сожалению, уже не в состоянии этого добиться — а Германия тем более", - заявила Вайдель в ходе предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург. По словам Вайдель, в руководстве страны находятся дилетанты, среди которых кандидат в канцлеры в особенности выделила главу МИД Анналену Бербок. "Задача Германии была бы с самого начала активно выступать за мир, вести переговоры с (Владимиром) Зеленским и (президентом РФ Владимиром) Путиным", - подчеркнула политик. Вайдель отметила, что при этом у Германии и США разные интересы в сфере безопасности, и Берлину необходимо это манифестировать. Ранее в Ной-Изенбурге под Франкфуртом-на-Майне, неподалеку от места проведения мероприятия "Альтернативы для Германии", прошла крупная демонстрация противников этой партии, участники требовали её запрета и протестовали против её якобы сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС). По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представителей фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750111.html
https://ria.ru/20250127/polsha-1995609248.html
https://ria.ru/20250201/bavariya-1996828064.html
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в мире, германия, сша, россия, алиса вайдель, анналена бербок, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, США, Россия, Алиса Вайдель, Анналена Бербок, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), Украина
Кандидат в канцлеры Германии высказалась о ситуации на Украине

Кандидат в канцлеры Вайдель надеется, что США и Россия решат украинский конфликт

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что возлагает надежды на способность США и России завершить конфликт на Украине, поскольку Германия при текущем руководстве не в состоянии содействовать миру, передает корреспондент РИА Новости.
"Трамп был единственным кандидатом, который действительно выступал за мир в ходе своей предвыборной кампании. Лично я возлагаю большие надежды на то, что США вместе с Россией смогут как можно скорее положить конец этой ужасной войне, поскольку Европа, к сожалению, уже не в состоянии этого добиться — а Германия тем более", - заявила Вайдель в ходе предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Германии заявили, что страна не должна больше воевать с Россией
Вчера, 06:32
По словам Вайдель, в руководстве страны находятся дилетанты, среди которых кандидат в канцлеры в особенности выделила главу МИД Анналену Бербок.
"Задача Германии была бы с самого начала активно выступать за мир, вести переговоры с (Владимиром) Зеленским и (президентом РФ Владимиром) Путиным", - подчеркнула политик.
Вайдель отметила, что при этом у Германии и США разные интересы в сфере безопасности, и Берлину необходимо это манифестировать.
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Это позор": в ФРГ пришли в ярость из-за антироссийского решения Польши
27 января, 02:15
Ранее в Ной-Изенбурге под Франкфуртом-на-Майне, неподалеку от места проведения мероприятия "Альтернативы для Германии", прошла крупная демонстрация противников этой партии, участники требовали её запрета и протестовали против её якобы сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС).
По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране.
За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представителей фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
Бавария - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Германии прошли протесты после антимигрантской инициативы оппозиции
Вчера, 20:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияСШАРоссияАлиса ВайдельАнналена БербокХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)Украина
 
 
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