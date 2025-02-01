В Германии снова сократилась численность бундесвера
DPA: численность вооруженных сил Германии сокращается второй год подряд
© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты армии Бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Численность вооружённых сил Германии (бундесвера) сократилась второй год подряд и остаётся ниже установленной целевой планки в 203 тысячи военнослужащих, сообщило в субботу информационное агентство DPA.
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"В прошлом году численность военнослужащих в бундесвере снова немного сократилась, несмотря на увеличение числа новобранцев. Как сообщил пресс-секретарь министерства обороны Германии DPA в Берлине, на конец года численность солдат составляла около 181 150 человек. Годом ранее, 31 декабря 2023 года, в военной форме было около 181 500 человек", - пишет DPA.
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В конце 2022 года в бундесвере было 183 050 военнослужащих.
При этом прошедший год стал наиболее успешным для бундесвера с точки зрения набора новобранцев: на службу поступили около 20 300 человек, что примерно на 8% больше, чем в 2023 году.
Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым, по словам Шольца, вооруженные силы Германии после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
Летом минувшего года министр обороны Германии Борис Писториус представил план развития вооруженных сил, который в числе прочего включает в себя увеличение численности личного состава со 181 тысячи до 203 тысяч человек, а также набор около 15 тысяч новобранцев ежегодно.
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